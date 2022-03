Ab sofort steht die Sparkassen-App in Version 6 (genau genommen, ist es Version 6.0.2) im Apple App Store als Download bereit. Die Entwickler der Star Finanz GmbH haben die App generalüberholt und dieser ein großes Update verpasst.

Sparkassen-App 6 ist da

Unter dem Motto „Neu und doch vertraut: Neues Design – Intuitive Bedienung – Dark Mode. Freuen Sie sich auf die rundum erneuerte Sparkassen-App.“ bringt die Sparkasse am heutigen Tag ihr großes App-Update auf den Markt. Wir hatten in den letzten Wochen bereits die Möglichkeit, in die App hineinzuschnuppern. Man gewohnt sich schnell an das neue Design und findet sich schnell zurecht.

In den Release-Notes heißt es