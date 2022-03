Während Apple Jahr für Jahr zur Worldwide Developers Conference (WWDC) lädt, nutzt Google die sogenannte „Google I/O“, um regelmäßig seine Entwicklergemeinde zusammenzutrommeln. Nun haben die Verantwortlichen den Termin für die Google I/O 2022 bekannt gegeben. Diese findet Mitte Mai statt.

Nun steht der offizielle Termin für die Google I/O 2022 fest. Diese findet am 11. und 12. Mai 2022 statt. Man konnte es bereits erahnen, nun folgt die Bestätigung, dass das Event komplett online stattfindet. Ähnlich ging Google auch in den vergangenen zwei Jahren aufgrund der COVID-19 Pandemie vor.

We’ll be back live from Shoreline Amphitheatre for this year’s #GoogleIO! Join us online May 11-12 https://t.co/KgNKbaLeym pic.twitter.com/NUodJb7UCi

— Sundar Pichai (@sundarpichai) March 16, 2022