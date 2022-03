Disney+ hat angekündigt, dass der Streaming-Dienst noch in diesem Jahr in 42 weiteren Ländern und 11 Territorien starten wird – Preise und Starttermine wurden ebenfalls bestätigt. Damit wird das Streaming-Angebot in über 100 Ländern verfügbar sein.

Disney+ ist auf Expansionskurs

Disney hatte schon zum Start seines Streaming-Services angekündigt, dass man die Marktführung anpeilt. Schnell zeigte sich, dass sich Disney+ mit einem umfangreichen Katalog tatsächlich schnell in die Top 3 der TV-Streaming-Anbieter gespielt hat. Der Schlüssel zum Erfolg sind jedoch nicht nur die angebotenen Filme und Serien, sondern auch die Verfügbarkeit. Und so geht der Unterhaltungsriese auf Expansionskurs und erschließt dieses Jahr eine Vielzahl neuer Territorien.

Die vollständige Auflistung der Länder, die Zugang zu Disney+ erhalten, liefert das Unternehmen in einer Ankündigung, ebenso wie die Einführungsdaten und die Preise in den jeweiligen Landeswährungen. Preislich wird es dabei mitunter etwas günstiger als bei uns in Deutschland. Bei der Gelegenheit verweist Disney auch gleich auf Titel wie „The Mandalorian“, „The Book of Boba Fett“ und „Encanto“, die es auf Disney+ zu sehen gibt: