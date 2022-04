Begleitend zu den Amazon Oster-Angeboten hat Amazon auch eine iTunes Karten Rabatt-Aktion aufgelegt. Möchtet ihr dieser Tages App Store & iTunes Guthaben mit Rabatt kaufen oder seid ihr noch auf der Suche nach einem Oster-Geschenk, so hat Amazon die Passendern Argumente parat. Ihr erhaltet 10 Prozent Bonus-Guthaben beim Kauf von iTunes Guthabenkarten. Aber auch Guthabenkarten von RTL+, About You, Waipu.tv und Wellrad stehen aktuell im Fokus.

Amazon: 10 Prozent Bonus-Guthaben bei Amazon

Nur noch bis einschließlich Mittwoch (13. April 2022) erhaltet ihr bei Amazon 10 Prozent BonusGuthaben, wenn ihr euch für eine iTunes Karte entscheidet. Schneller könnt ihr vermutlich kein Geld sparen. Ruft die Angebotsseite bei Amazon auf, legt den die iTunes Karte eurer Wahl in den Warenkorb und schließt den Bestellprozess ab. Fertig. Hier gibt es alle Informationen zur Aktion.

In den Angebotsbestimmungen heißt es

Nur für Käufe in Deutschland bei Apple Media Services gültig. Für die Nutzung sind eine Apple-ID und die vorherige Annahme der Lizenz- und Nutzungsbestimmungen erforderlich. Das Einlösen gegen bar, die Rückgabe gegen Rückerstattung (es sei denn, im Fall eines gültiges Widerrufs), der Umtausch sowie die Verwendung zum Kauf sonstiger Waren ist nicht möglich. Apple haftet nicht für Verluste oder Schäden, die aus dem zufälligen Untergang, dem Diebstahl oder aus einer rechtswidrigen Nutzung der Karte entstehen. Gesetzliche Rechte bleiben hiervon unberührt. iTunes-Karten werden von Apple Distribution International Ltd. ausgestellt und geliefert. Beim Vertrieb der Karten handelt der Einzelhändler als Vertriebsmittler für und im Auftrag von Apple Distribution International. Die entsprechenden Bestimmungen sind hier einsehbar: apple.com/de/go/legal/gc. Im iTunes Store/App Store gekaufte Inhalte sind ausschließlich zum persönlichen, rechtmäßigen Gebrauch bestimmt. Nicht für deutschsprachige eBooks verwendbar. (C) 2022 Apple Distribution International Ltd. Alle Rechte vorbehalten.

Das iTunes Guthaben könnt ihr zum Kauf von Apps, TV-Serien, Filmen, Music etc. im App Store, iTunes Store, Mac App Store und iBookstore einsetzen. Aber auch Apple One, Apple TV+, Apple Arcade, Apple Music, In-App-Käufe und iCloud-Speicherpläne können so bezahlt werden.

Bitte beachtet, dass die Aktion nur noch bis zum 13. April 2022 läuft. Wie eingangs erwähnt, erhaltet ihr derzeit nicht nur den iTunes Karten Deal, sondern auch Rabatt auf Geschenkkarten von RTL+, About You, Wellcard und Waipu.tv.