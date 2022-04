Meross bietet ab sofort einen HomeKit-kompatiblen Rollladenschalter an. Dieser ist zum Einfführungspreis von nur 23,79 Euro erhältlich. Falls ihr ernsthaftes Interesse an dem Produkt habt, greift zu, bevor der Preis wieder auf den „normalen“ Preis klettert.

Meross bringt neuen HomeKit-Rollladenschalter auf den markt

In den letzten Wochen zeichnete sich bereits ab, dass Meross sein HomeKit-Portfolio mit einem Rollladenschalter erweitern wird. Dies ist nun der Fall und der neue HomeKit-Rollladenschalter kann ab sofort bestellt werden.

Blicken wir zunächst auf die Größe. Der Rollladenschalter, der übrigens nicht nur mit HomeKit, sondern auch mit Google Assistant und Amazon Alexa kompatibel ist, misst 80mm x 80mm x 35mm und ist für die Verwendung mit einzelnen Unterputzdosen gedacht. Der Rollladenschalter funktioniert mit Wifi 2,4GHz und ein Nullleiter (Neutralleiter) ist zwingend für die Installation erforderlich.

Über den mitgelieferten HiomeKit-Code könnt ihr den Schalter direkt und ohne Hub oder Gateway in eurer HomeKit-Zuhause einbinden. Einmal eingebunden stehen euch sämtliche HomeKit-Funktionen zur Verfügung. Ihr könnt den Rollladenschalter per App oder Sprachsteuerung verwenden und natürlich auch in Automationen etc. einbinden.

Der Meross HomeKit-Rollladenschalter kostet 27,99 Euro. Auf der Amazon Produktseite findet ihr aktuell einen Rabattgutschein, den ihr aktivieren könnt. Mit diesem erhaltet ihr 15 Prozent Rabatt und zahlt nur 23,79 Euro.