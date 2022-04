Ende 2020 lief das Staffelfinale von „Teheran“ (englischer Titel: „Tehran“) auf Apple TV+. Kurz darauf wurde bekannt, dass die Serie in die zweite Staffel gehen wird. Nun hat Apple einen Trailer zur zweiten Staffel veröffentlicht, die am 06. Mai 2022 auf Apple TV+ starten wird.

„Teheran“ auf Apple TV+

Apple TV+ hat soeben den Trailer für die zweite Staffel des mit dem internationalen Emmy Award ausgezeichneten Spionagethrillers „Teheran“ veröffentlicht. Die zweifache Emmy-Preisträgerin Glenn Close ist in der zweiten Staffel als geheimnisvolle Figur zu sehen, die der von Niv Sultan gespielten Protagonistin Hilfe anbietet. Zu den weiteren wiederkehrenden Darstellern gehören Shaun Toub und Shervin Alenabi.

Die zweite Staffel von „Teheran“ folgt Tamar (Niv Sultan), einer Hacker-Agentin des Mossad, die unter falscher Identität nach Teheran eindringt, um bei der Zerstörung eines iranischen Atomreaktors zu helfen. Doch als ihre Mission scheitert, muss Tamar eine Operation planen, die jeden, der ihr nahe steht, in Gefahr bringt.

Die erste Staffel von „Teheran“ war definitiv spannend. Falls ihr das Genre mögt und noch nicht in die Thriller-Serie hinein geschnuppert habt, so gebt dieser eine Chance. Die komplette erste Staffel zu „Teheran“ steht auf Apple TV+ bereit. Die zweite Staffel startet am Freitag, dem 06. Mai 2022. Anschließend folgen sechs weitere Episoden – jeweils freitags – bis zum 17. Juni 2022.

Hier der Trailer zur zweiten Staffel: