Laut dem Apple-Analysten Ming-Chi Kuo verlängern sich die Lieferzeiten für die High-End-Modelle des MacBook Pro aufgrund von Komponentenengpässen und anhaltenden Lockdowns in China, die durch die globale Pandemie verursacht werden.

Der jüngste Lockdown in China wirkt sich bereits auf einige Apple-Produkte aus, wie ein Besuch des Apple Online Stores zeigt. Insbesondere das High-End MacBook Pro ist beliebt und rar zugleich, während manche andere Geräte nicht betroffen sind, wie z.B. das iPhone SE der dritten Generation. Wie Analyst Ming-Chi Kuo berichtet, sind mindestens drei wichtige chinesische Zulieferer von den Einschränkungen in China betroffen. Auf Twitter schreibt er:

(1/2) The delivery status of the new iPhone SE made exclusively by Pegatron remains „in stock“ on Apple’s online stores in many countries after the China lockdown, implying that the current inventories can still meet lackluster demand.

— 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) April 13, 2022