Ein paar wenige Tage müssen wir uns noch gedulden, bis „The Call Me Magic“ rund um Earvin „Magic“ Johnson seine Premiere auf Apple TV+ feiern wird. Vorab fanden nun die Feierlichkeiten auf dem roten Teppich statt.

Apple TV+ feiert Weltpremiere von „The Call Me Magic“

Earvin „Magic“ Johnson und Apple TV+ haben die Weltpremiere von „They Call Me Magic“ mit einem hochkarätig besetzten Event gefeiert, das globale Ikonen aus Unterhaltung, Sport und Musik zusammenbrachte, um Magic Johnson zu feiern und die Premiere der Dokumentationen einzuläuten.

Der Abend begann auf dem roten Teppich und einer Vorführung im Regency Village Theatre in Los Angeles und wurde mit einem unvergleichlichen Erlebnis im Delilah in West Hollywood fortgesetzt, wo Morris Day und The Time auftraten, während die Gäste die Nacht durchtanzten. Der vierteilige Dokumentarfilm „They Call Me Magic“, der einen aufschlussreichen Einblick in das Leben und die Karriere einer der berühmtesten Persönlichkeiten der Welt gibt, wird weltweit am Freitag, den 22. April auf Apple TV+ ausgestrahlt.

Zu den Teilnehmern der Premiere auf dem roten Teppich gehörten Earvin „Magic“ Johnson, die Mitwirkenden Kareem Abdul-Jabbar, Samuel L. Jackson („The Last Days of Ptolemy Grey“), Dwyane Wade, Paul Westhead, Stephen A. Smith sowie besondere Gäste einschließlich Stevie Wonder, Patricia Arquette („Severance“), Rosanna Arquette, Courtney B. Vance, Don Cheadle (Regisseur/Ausführender Produzent, „The Big Cigar“), Gabrielle Union („Truth Be Told“), Tina Knowles-Lawson, und mehr, neben Magics Frau Cookie und den Kindern EJ, Elisa und Andre, zusätzlich zu den Produzenten Jordan Fudge, Jeremy Allen, Bryn Mooser, Christina McLarty Arquette, Rafael Marmor, Christopher Leggett, John Terzian, Brian Toll, Christina Francis, Zoë Morrison, David Arquette, Kathryn Everett, Dirk Westervelt, Monique Zavistovski, Scott Falconer und Andre Cleveland.

Zur Einstimmung auf die bevorstehende Doku haben wir euch den Trailer eingebunden.