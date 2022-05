Zum Monatsanfang möchten wir euch auf verschiedene Aktionen bei der Deutschen Telekom aufmerksam machen, von denen ihr aktuell profitieren können. Zum einen hat das Bonner Unternehmen eine groß angelegte Apple-Aktion gestartet, bei der ihr unter anderem das iPhone 13 mit Vertrag für nur 1 Euro erhaltet. Zum anderen könnt ihr euch derzeit zusätzlich 180 Euro Cashback sichern. Zudem erhalten Bestandskunden auch diesen Monat wieder 500MB geschenkt.

Apple-Aktion bei der Telekom

Unter dem Motto „Produkte von Apple im besten Telekom Netz uu Preisen, die du liebst. Einzigartig zusammen“ stellt die Telekom derzeit verschiedene Apple Produkte in den Mittelpunkt und bietet euch diese in Kombination mit einem Tarif zum Preis von nur 1 Euro an. Unter anderem stehen das iPhone 13, iPhone SE, iPhone 11, iPhone 13 mini, AirPods Max sowie die Apple Watch SE bereit.

Das iPhone 13 erhaltet ihr aktuell im MagentaMobil L mit Top-Smartphone für nur 1 Euro anstatt 169,95 Euro.

–> Hier geht es direkt zum Apple-Aktion bei der Telekom

Zusätzlich 180 Euro Cashback

Darüberhinaus könnt ihr euch derzeit 180 Euro Cashback sichern. Im Aktionszeitraum bis zum 24.05.2022 erhalten Kunden bei Abschluss eines neuen Mobilfunk-Vertrags mit einer Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten in den Tarifen MagentaMobil und Family Card mit oder ohne Endgerät (ausgeschlossen Young Tarife, Special Tarife, DTAG-Tarife, For Friends Tarife, Family Card Basic, Family Card Kids & Teens, Family Card Teens, Community Card Teens EINS und Datentarife) 180 Euro auf ihrem Girokonto gutgeschrieben. Kunden, die eine Vertragsverlängerung durchführen, erhalten beim Wechsel in einen höherwertigen Tarif der aktuellen Generation eine Gutschrift in Höhe von 120 Euro.

–> Hier geht es direkt zur Cashback-Aktion bei der Telekom

500MB Datengeschenk

Genau wie in den vergangenen Monaten schenkt die Telekom auch im Mai 2022 ihren Mobilfunkkunden 500MB. Der Weg zu den 500MB ist unkompliziert und führt über die MeinMagenta App. Diese müsst ihr aufrufen und euch einloggen. Unter der Anzeige zu eurem bisher verbrauchtes Datenvolumen bzw. dem Datenvolumen, welches euch für den laufenden Monat noch zur Verfügung steht, seht ihr den Hinweis auf die 500MB.