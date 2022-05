Ab sofort ist das neue 1Gbit/s Kabelangebot von o2 buchbar. Das spezielle Geburtstagsangebot des o2 my Home XXL über das Kabelnetz von Vodafone kostet 29,99 Euro in den ersten 12 Monaten, dann dauerhaft 39,99 Euro.

Neues o2 Gigabit-Festnetzangebot kann ab sofort gebucht werden

Dieser Tage feiert o2 seinen 20. Geburtstags. Dies nimmt das Unternehmen zum Anlass, verschiedene Aktionen zu starten. Neben o2 Grow – dem ersten wachsenden Mobilfunktarif Deutschlands – bietet o2 ab sofort auch ein neues Gigabit-Festnetzangebot an.

o2 erweitert seine Gigabit-Festnetzabdeckung deutlich: Ab sofort vermarktet o2 an über 22 Millionen Kabel-Haushalten Internet-Geschwindigkeiten von bis zu 1 Gbit/s. Das spezielle Geburtstagsangebot des o2 my Home XXL über das Kabelnetz von Vodafone kostet 29,99 Euro in den ersten 12 Monaten, dann dauerhaft 39,99 Euro. Zudem entfällt der Anschlusspreis von 69,99 Euro.

Natürlich könnt ihr euch auch weiterhin für den o2 my Home XL, o2 my Home L oder o2 my Home M entscheiden. Welcher Tarif für euch der Richtige ist, könnt natürlich nur ihr selbst entscheiden. Vodafone selbst vermarktet seinen 1 Gbit/s im Kabelnetz als „CableMax“-Tarif. Dieser kostet dauerhaft 39,99 Euro. Unter diesem Aspekt macht es Sinn, sich für den o2 my Home XXL zu entscheiden. Im Vergleich spart man im zum Vodafone CableMax 10 Euro im ersten Vertragsjahr. Leichter lassen sich 120 Euro nicht sparen.

Hier geht es zu den o2 my Home Tarifen