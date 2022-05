Billie Eilish gehört aktuell so den beliebtesten Sängerinnen und genau diesen Superstar bringt die Deutsche Telekom noch vor dem Start ihrer Europatournee nach Deutschland. Das Konzert überträgt die Deutsche Telekom kostenlos.

Telekom Electronic Beats bringt Billie Eilish vor Europatournee nach Deutschland

Billie Eilish kommt noch vor dem Start ihrer Europatournee nach Deutschland. Gemeinsam mit der GRAMMY- und Academy Award-Preisträgerin wird Telekom Electronic Beats das Publikum am 1. Juni 2022 im Telekom Forum in Bonn begeistern. Fans können Billie Eilish und ihren Bruder FINNEAS in einer intimen Live-Show erleben.

„Auf der Bühne zu stehen ist etwas ganz Besonderes für mich. Nach so langer Zeit wieder mit meinen Fans in Europa in Kontakt zu kommen, ist einfach großartig“, sagt Billie Eilish.

Die Telekom zeigt das exklusive Konzert ab 20 Uhr live auf dem Sender #dabeiTV bei MagentaTV. Fans können sich ferner den kostenlosen Livestream bei MagentaMusik und Electronic Beats ansehen. Darüberhinaus bietet die Telekom limitierte Tickets für das Konzert kostenlos bei MagentaMusik an. Das begrenzte Angebot gilt nur für Privatkunden in Deutschland. Voraussetzung ist ein Festnetz- und/ oder Mobilfunkvertrag bei der Telekom Deutschland GmbH. Zudem muss ein gültiger Telekom Login für das Telekom-Kundencenter vorliegen. Interessierte Kund können sich am 9. Mai 2022 ab 18 Uhr jeweils bis zu zwei der exklusiven Tickets sichern