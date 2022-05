Gestern bestätigte Apple mit einer Meldung, dass das Unternehmen den iPod touch einstellen und die Restbestände abverkaufen wird. Wirft man einen Blick in den Apple Online Store, so heißt es dort „nur solange der Vorrat reicht“. Wie sich nun zeigt, wurden die ersten Modelle bereits abverkauft, so dass diese nicht mehr erhältlich sind.

Erste iPod touch Modelle sind vergriffen

Der Abverkauf läuft und die ersten iPod touch Modelle sind bereits vergriffen. Wir haben uns ein paar Konfigurationen des iPod touch im Apple Online Store angeguckt und bei verschiedenen Modellen heißt es bereits „ausverkauft“. Kleines Beispiel gefällig? Wenn ihr den iPod touch Product(RED) mit 128Gb auswählt, so heißt es „Lieferung: Ausverkauft“. Dies ist allerdings nur ein Beispiel von mehreren.

Der Original-iPod wurde im Jahr 2001 eingeführt und gehört sicherlich zu den bedeutsamsten Apple Produkten. Mit der Einführung des iPhone im Jahr 2007 verlor der iPod allerdings immer mehr an Bedeutung. Musik lässt sich mittlerweile problemlos mit dem iPhone, iPad, der Apple Watch, HomePod mini und Co. genießen.

„Musik ist bei Apple schon immer im Mittelpunkt gestanden. Sie hunderten von Millionen Nutzer:innen auf die Art und Weise zugänglich zu machen, wie es der iPod getan hat, hatte nicht nur einen Einfluß auf die gesamte Musikindustrie – der iPod hat auch neu definiert, wie Musik entdeckt, gehört und geteilt wird“, sagt Greg Joswiak, Senior Vice President of Worldwide Marketing bei Apple. „Heute lebt der Spirit des iPod weiter. Wir haben ein unglaubliches Musikerlebnis in alle unsere Produkte integriert, von iPhone über Apple Watch bis hin zu HomePod mini, Mac, iPad und Apple TV. Apple Music liefert eine branchenführende Klangqualität mit Unterstützung für 3D Audio – es gibt keinen besseren Weg, Musik zu genießen, zu entdecken und zu erleben.“

Lange dürfte es nicht mehr kaufen, bis alle iPod touch Modelle ausverkauft sind. Sobald dies der Fall ist, verkauft Apple überhaupt kein iPod-Modell mehr. In den letzten Jahren wurden bereits verschiedene andere iPod-Modelle eingestellt. In dem ein oder anderen Elektrofachmarkt dürfte man jedoch auch noch in den kommenden Wochen einen iPod finden.