Kollegen John Voorhees von Macstories macht auf eine Kategorie in Apple Music aufmerksam, die wir bis dato nicht auf dem Schirm hatten. Es geht um die Rubrik „Essential Anniversaries“, die Apple im Deutschen mit „Album Essentials Jubiläen“ übersetzt.

Apple Music: „Album Essentials Jubiläen“

Wie lässt sich die Kategorie „Album Essentials Jubiläen“ mit wenigen Worten beschreiben? Kurzum: Musik-Alben, die ein bestimmtes Jubiläum feiern, tauchen in der entsprechenden Rubrik in Apple Music auf. Apple selbst schreibt:

Zu den essenziellen Alben gehören die, die du immer wieder aufs Neue abspielst – egal, seit wie vielen Jahren du sie schon in deiner Musiksammlung hast. Diese Klassiker sind wie ein Zuhause für die Seele und haben dabei Epochen, künstlerische Karrieren, Bewegungen und besondere Augenblicke geprägt. Wenn solche Werke kurz vor einem großen Jubiläum stehen, feiern wir sie hier bei Apple Music mit exklusiven Künstlerinterviews, Live-Events und ausführlichen Kommentaren aus unserer Redaktion.

In der Kategorie „Album Essentials Jubiläen“ führt Apple aktuell diverse Alben in 5-Jahres-Schritten auf, die ein Jubiläum zwischen 5 Jahren und 65 Jahren feiern. Einfach mal durchklicken und ein wenig in der Vergangenheit schwelgen.