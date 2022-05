Etwas mehr als eine Woche ist es her, dass „The Essex Seprent“ (deutscher Titel: „Die Schlange von Essex“) exklusiv auf Apple TV+ angelaufen. Wir selbst haben noch nicht in die Apple Original-Serie hinein geschnuppert, so dass wir uns noch kein Urteil erlauben können. Um uns einen etwas näheren Einblick zu verschaffen, nimmt uns Hauptdarsteller Tom Hiddleston in dem jüngsten Video mit ans Filmset.

The Essex Serpent — Tom Hiddleston Gives A Set Tour

„The Essex Serpent“ spielt im viktorianischen England mit einer Starbesetzung unter der Leitung von Dänen, Hiddleston, Frank Dillane, Clémence Poésy und Hayley Squires und folgt der Londoner Witwe Cora Seaborne (Dänen), die nach Essex zieht, um Berichten über eine mythische Schlange nachzugehen. Sie bildet eine überraschende Verbindung aus Wissenschaft und Skepsis mit dem örtlichen Pastor (Hiddleston), aber als sich eine Tragödie ereignet, beschuldigen die Einheimischen sie, die Kreatur angezogen zu haben.

In dem eingebundene Video begleiten wir Tom Hiddleston auf einer exklusiven Set-Tour durch The Essex Serpent. Reise in die Ära des viktorianischen Englands und wie die Stadt Essex zum Leben erweckt wurde.