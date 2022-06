Der Countdown läuft und nur noch wenige Stunden trennen uns von der zweiten Apple Keynote des Jahres 2022. Vor wenigen Augenblicken haben die Verantwortlichen in Cupertino den „Stecker gezogen“ und den Apple Online Store vorübergehend vom Netz genommen.

Kommen heute neue Apple Produkte?

Ab 19:00 Uhr informiert der Hersteller aus Cupertino über Neuheiten und in gewohnter Manier hat der Hersteller im Vorfeld den Apple Online Store in den Wartungsmodus gesetzt. Es heißt „Neuigkeiten vorprogrammiert. Es gibt Updates beim Apple Store. Schau wieder rein nach dem Event, das online auf apple.com und in der Apple TV App gestreamt wird.“

Falls ihr aktuell versucht, den Apple Online Store zu betreten, so müsst ihr euch ein paar Stunden gedulden. Aktuell ist das Apple Online-Kaufhaus nicht erreichbar. Es gehört schon zur Tradition, dass Apple wenige Stunden vor einem Special Event seinen Online Store vom Netz nimmt. Da stellt auch die heutige Apple WWDC Keynote keine Ausnahme dar.

Da es sich bei der WWDC traditionell um eine Entwicklerkonferenz handelt, stehen in erster Linie Softwarethemen im Vordergrund. Sollte heute tatsächlich neue Hardware vorgestellt werden, so könnte es sich um ein neues MacBook Air handeln. Dieses tauchte zumindest in den letzten Tagen verstärkt in der Gerüchteküche auf. Denkbar ist auch ein neuer Mac Pro mit Apple Silikon sowie ein neues Einsteiger MacBook Pro.

Lassen wir uns überraschen. Die Keynote beginnt um 19:00 Uhr (deutscher Zeit). Normalerweise bringt Apple seinen Store wenige Minuten nach der Keynote wieder zurück ans Netz. Spätestens dann erhalten wir die Antwort, welche Neuerungen eingepflegt wurden. Sobald der Store wieder erreichbar ist, erfahrt ihr es natürlich bei uns.

