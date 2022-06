Apple hat vor wenigen Augenblicken eine Einladung an Familien ausgesprochen. Diese erhalten die Möglichkeit, in Apple Sommer Camp Sessions gemeinsam zu lernen und kreativ zu sein. Das kostenlose Programm startet am 20. Juni in den Apple Store. Im Fokus stehen unter anderem neuen Programm, die speziell dem Planeten Erde gewidmet sind.

Apple Sommer Camp 2022

Bereits in den vergangenen Jahren hat Apple zum Sommer Camp geladen. Nun kehrt das kostenlose Programm in die Apple Stores auf der ganzen Welt zurück. Die Apple Sommer Camp Sessions werden jede Woche vom 20. Juni bis zum 31. August stattfinden. Im 20. Jahr seines Bestehens bietet das Apple Sommer Camp ein neues, zweistündiges Format für Familien und gibt Teilnehmenden die Möglichkeit, ihr eigenes digitales Comicbuch über den Schutz des Planeten Erde zu erstellen. Anmeldungen können ab sofort unter apple.co/apple-camp platziert werden.

„Wir können es kaum erwarten, die Fantasie der Camp-Teilnehmer:innen und ihrer Familien anzuregen, während sie im Apple Sommer Camp von unseren Teammitglieder:innen und natürlich auch voneinander lernen“, sagt Deirdre O’Brien, Senior Vice President of Retail + People bei Apple. „Dieses besondere Programm bietet seit 20 Jahren in unseren Stores auf der ganzen Welt einen Raum für Begegnung und Weiterbildung, und wir freuen uns sehr, dass wir diese besonderen Erlebnisse wieder anbieten können.“

In diesem Jahr werden die Apple Creative Pros eine neue Sommer Camp-Aktivität leiten — das „Kunst Lab: Für Familien. Gestaltet euren eigenen Comic. Nachdem man sich eine Geschichte über den Schutz des Planeten ausgedacht hat, nehmen die Teilnehmenden und ihre Familien ein iPad mit nach draußen und lassen sich von ihrer Umgebung inspirieren. Ihr nutzt das iPad Pro und Apple Pencil, um Fotos aufzunehmen und Zeichnungen, Sprechblasen und Sticker hinzuzufügen, um eure ganz eigene Heldengeschichte zu entwerfen.

Wer kann teilnehmen?

Das Sommer Camp 2022 richtet sich an Kinder im Alter von 8 bis 12 Jahren und ihre Eltern bzw. Erziehungsberechtigten. Die Veranstaltungen finden in den Stores und im Freien statt und geben euch die Möglichkeit, von Apple Experten und voneinander zu lernen.

Zusätzlich zum Programm in den Apple Stores gibt es ein neues „Apple Sommer Camp Mitmachbuch“, das weltweit zum Download bereitsteht. Es enthält 20 kreative iPad Aktivitäten für zu Hause, die die Kreativität von Kindern und Familien auf der ganzen Welt anregen und fördern sollen.