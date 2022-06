Der autorisierte Apple Händler MacTrade hat passend zum heutigen Verkaufsstart des neuen 13 Zoll MacBook Pro mit M2-Chip eine Rabatt-Aktion aufgelegt, auf die wir euch hinweisen möchten. Pauschal gibt es 50 Euro Rabatt auf das neue M2 MacBook Pro und mit dem exklusiven Macerkopf-Gutschein Macerkopf-50 erhaltet ihr 50 Euro On-Top. Entscheidet ihr euch für eine Finanzierung, so erhaltet ihr weitere 75 Euro Rabatt (Gesamt-Rabatt: 175 Euro). Zusätzlich erhaltet ihr ein Gratis Versicherungs- und Garantiepaket. Sollte euch das noch nicht reichen, so können sich Lehrer, Studenten etc. noch 3 Prozent Bildungsrabatt sichern.

MacTrade Gutschein: 13“ MacBook Pro M2 mit Rabatt kaufen

Am heutigen Tag feiert das neue 13 Zoll MacBook mit M2-Chip seinen Verkaufsstart. Das Gerät wurde in der vergangenen Woche vorgestellt und ist somit nagelneu. Das 13 Zoll MacBook Pro wird durch die Power des neuen M2 Chip angetrieben, der die nächste Generation von Apple Chips einläutet und die bahnbrechende Funktionalität des M1 noch weiter ausbaut. Es bietet eine unglaubliche Leistung, bis zu 24 GB gemeinsamen Arbeitsspeicher, ProRes Beschleunigung und bis zu 20 Stunden Batterielaufzeit, alles im kompakten Design.

–> Hier geht es direkt zur Macbook Pro Rabatt-Aktion

Im Apple Online Store kostet das neue 13 Zoll MacBook Pro 1.599 Euro. Der Weg über den MacTrade Online Store spart euch 175 Euro, so das ihr nur noch 1424 Euro bezahlt. Selbst, wenn ihr euch gegen eine Finanzierung entscheidet, spart ihr immer noch satte 100 Euro.

So funktioniert

Ihr besucht den MacTrade Online Store

Ihr legt das neue 13 MacBook Pro in den Warenkorb

50 Euro werden standardmäßig abgezogen

zusätzlich 50 Euro Rabatt erhaltet ihr mit dem Gutschein Macerkopf-50

weitere 75 Euro Rabatt erhaltet ihr bei Finanzierung mit dem Gutschein MTSPAR-75FZG

Gratis Versicherungs- und Garantiepaket

Beim Kauf eines neuen 13 Zoll MacBook Pro erhaltet ihr noch zusätzlich ein kostenloses Versicherungs- und Garantiepaket. Dieses deckt verschiedene Szenarien ab. Welche das genau sind, erfahrt ihr hier.

Apple Bildungsrabatt

In unseren Augen können sich der oben genannte Rabatt sowie das inkludiert Versicherungs- und Garantiepaket schon sehen lassen. Studenten, Lehrer, Dozenten und Co. erhalten zusätzlich 3 Prozent Apple Bildungsrabatt, so dass sich der Preis noch weiter reduziert. Wenn ihr alle Rabatte mitnehmt, zahlt ihr für das neue MacBook Pro nur noch 1377,53 Euro (Gesamtersparnis: 221,47 Euro).

In den letzten Jahren haben wir das ein oder andere Produkt bei MacTrade bestellt und waren dabei immer zufrieden. Der Versand kann mal ein paar Tage länger dauern, dafür spart man allerdings bares Geld. Das MacBook Pro 2022 ist nagelneu und über MacTrade habt ihr die Möglichkeit 175 Euro zu sparen. Klingt in jedem Fall nach einer guten Kombination.

–> JETZT: 175 Euro Rabatt auf das neue MacBook Pro M2 sichern