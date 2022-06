Das neue 13 Zoll MacBook Pro mit M2-Chip feiert am heutigen Tag seinen offiziellen Verkaufsstart. Wie ihr euch das Gerät mit 175 Euro Rabatt sichern könnt, zeigen wir euch hier.

13 Zoll M2 MacBook Pro feiert Verkaufsstart

Im Rahmen der WWDC 2022 Keynote vorgestellt, lässt sich das neue 13 Zoll MacBook Pro mit M2-Chip seit vergangenem Freitag im Apple Online Store und bei verschiedenen Apple Händlern vorbestellen. Apple gab zum Vorverkaufsstart zu verstehen, dass die Geräte ab dem heutigen 24. Juni ausgeliefert werden und gleichzeitig in den Verkaufsregalen in den Stores vor Ort landen.

Kurzum: Das neue M2 MacBook Pro feiert heute seinen Verkaufsstart. Im Laufe des Tages werden Paketboten sicherlich das ein oder andere Gerät an Frühbesteller übergeben. Zudem dürften insbesondere Apple Stores erste Modelle auf Lager haben.

Das 13 Zoll MacBook Pro wird durch die Power des neuen M2 Chip angetrieben, der die nächste Generation von Apple Chips einläutet und die bahnbrechende Funktionalität des M1 noch weiter ausbaut. Es bietet eine unglaubliche Leistung, bis zu 24 GB gemeinsamen Arbeitsspeicher, ProRes Beschleunigung und bis zu 20 Stunden Batterielaufzeit, alles im kompakten Design.

175 Euro Rabatt aufs M2 Macbook Pro sichern

Habt ihr Interesse am neuen M2 MacBook Pro? Dann haben wir einen heißen Tipp für euch. Beim autorisierten Apple Händler MacTrade erhaltet ihr 175 Euro Rabatt beim Kauf. Zusätzlich erhaltet ihr ein Gratis Versicherungs- und Garantiepaket. Sollte euch das noch nicht reichen, so können sich Lehrer, Studenten etc. noch 3 Prozent Bildungsrabatt sichern.

So funktioniert es

Ihr besucht den MacTrade Online Store

Ihr legt das neue 13 MacBook Pro in den Warenkorb

50 Euro werden standardmäßig abgezogen

zusätzlich 50 Euro Rabatt erhaltet ihr mit dem Gutschein Macerkopf-50

weitere 75 Euro Rabatt erhaltet ihr bei Finanzierung mit dem Gutschein MTSPAR-75FZG

In unseren Augen können sich der oben genannte Rabatt sowie das inkludierte Versicherungs- und Garantiepaket in jedem Fall sehen lassen. Studenten, Lehrer, Dozenten und Co. erhalten zusätzlich 3 Prozent Apple Bildungsrabatt, so dass sich der Preis noch weiter reduziert. Wenn ihr alle Rabatte mitnehmt, zahlt ihr für das neue MacBook Pro nur noch 1377,53 Euro (Gesamtersparnis: 221,47 Euro).

–> JETZT: 175 Euro Rabatt auf das neue MacBook Pro M2 sichern