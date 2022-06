Knapp zwei Wochen ist es mittlerweile her, dass „Cha Cha Real Smooth“ exklusiv auf Apple TV+ gestartet. Um ein wenig die Werbetrommel für den Apple Original-Film zu rühren, haben die Verantwortlichen nun den deutschen Trailer auf YouTube veröffentlicht.

Apple TV+ konnte sich gegen Netflix und Co. durchsetzen und sich die Rechte an dem Film von „Cha Cha Real Smooth“ sichern. Seit dem 24. Juni läuft der Film mittlerweile auf Apples Video-Streaming-Dienst.

In der Videobeschreibung heißt es

Der 22-jährige Andrew kommt frisch vom College und hat keine klare Vorstellung von seiner Zukunft. Stattdessen steckt er zu Hause bei seiner Familie in New Jersey fest. Doch wenn es eine Sache gibt, die in seinen nicht existierenden Lebenslauf gehört, dann die, wie man eine Party schmeißt. Diese Fähigkeit beschert ihm den perfekten Job als Motivationstänzer bei Bar- und Bat-Mizwas für die Klassenkamerad:innen seines jüngeren Bruders. Als Andrew sich mit der Mutter Domino und ihrer Tochter Lola anfreundet, entdeckt er endlich eine Zukunft, wie er sie sich wünscht – auch wenn es vielleicht nicht seine eigene ist.