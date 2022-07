Apple TV+ wird zum ersten Mal auf der San Diego Comic-Con vertreten sein. Das Unternehmen kündigte an, dass es Panels für Severance, For All Mankind und Mythic Quest sowie einen „Storytellers of Apple TV+“-Roundtable mit den Produzenten von For All Mankind, Invasion, Mythic Quest, See und Foundation veranstalten wird.

Apple TV+ auf der Comic-Con

Zum ersten Mal erhalten Fans auf der San Diego Comic-Con die Gelegenheit, Apple TV+ Stars in Person zu treffen. Drei der Panels konzentrieren sich auf einzelne Serien, darunter Severance, For All Mankind und Mythic Quest. Ein viertes Panel soll den Teilnehmern zeigen, wie die Geschichtenerzähler hinter den Apple TV+ Serien fesselnde Welten erschaffen.

Die Panels sind wie folgt:

Einblick in „Severance“: Darsteller und Crew werden Geheimnisse aus der ersten Staffel der Serie verraten.

Die alternative Welt von „For All Mankind“: Darsteller und Crew diskutieren gemeinsam über die dritte Staffel der von der Kritik gefeierten alternativen Reality-Serie von Apple.

The Players of „Mythic Quest“: Die Teilnehmer können ihren Lieblingsstars von „Mythic Quest“ dabei zuhören, wie sie tief in die Arbeitsplatzkomödie eintauchen, und einen exklusiven Blick auf die kommende dritte Staffel werfen.

Storytellers of Apple TV+: Ronald D. Moore, der Schöpfer von „For All Mankind“, Simon Kinberg, der ausführende Produzent von „Invasion“, Megan Ganz, die Mitschöpferin von „Mythic Quest“, und Jonathan Tropper, der Showrunner von „See“, werden über die Entstehung der einzigartigen Welten ihrer Serien sprechen und exklusive Einblicke in die kommenden Episoden geben. Die Teilnehmer werden auch einen Blick auf die zweite Staffel von „Foundation“ werfen können.

Apple hat weder die Zeiten noch die Orte der Panels bekannt gegeben, plant aber, sie bald anzukündigen. Die San Diego Comic-Con findet vom 21. bis 24. Juli statt. Zusätzlich zu den Panels wird Apple ein spezielles „Severance“-Erlebnis für Comic-Con-Besucher im Hard Rock Hotel veranstalten.