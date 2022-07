Vor wenigen Tagen haben wir das Kalenderblatt für den Monat Juni abgerissen und sind in die zweite Jahreshälfte des Jahres 2022 gestartet. Den Monatswechsel hat die Deutsche Telekom genutzt, um neue Tarife mit mehr Datenvolumen aufzulegen. Darüberhinaus steht wieder ein Datengeschenk für Mobilfunkkunden bereit. Führt ihr eine Vertragsverlängerung durch, so winken euch 120 Euro.

Monat für Monat macht die Telekom ihren Mobilfunkkunden ein kleines Datengeschenk. Da macht auch der Juli 2022 keine Ausnahme dar. Der neue Monat ist angebrochen und auch dieses Mal warten 500MB auf euch. Der Weg zu den 500MB ist unkompliziert und führt über die MeinMagenta App. Diese müsst ihr aufrufen und euch einloggen. Unter der Anzeige zu eurem bisher verbrauchtes Datenvolumen bzw. dem Datenvolumen, welches euch für den laufenden Monat noch zur Verfügung steht, seht ihr den Hinweis auf die 500MB.

Sobald ihr das Datengeschenk aktiviert habt, verbraucht ihr zunächst die geschenkten 500MB, bevor es mit eurem „normalen“ Datenvolumen weitergeht.

Zum Monatswechsel hat die Telekom ihre neuen MagentaMobil-Tarife aufgelegt. Vereinfach ausgedrückt, zeichnen sich diese auf der einen Seite durch mehr Datenvolumen in allen aktuellen 5G-Tarifen aus und auf der anderen Seite gilt der Grundsatz, dass je mehr SIM-Karten zum Hauptvertrag gebucht werden, umso günstiger es durchschnittlich pro Person wird.

Die Hauptkarte legt in dem neuen Tarifportfolio fest, wievielt Datenvolumen jeder erhält. Die zweite Karte kostet grundsätzlich nur 19,95 Euro monatlich, jede weitere wird mit 9,95 Euro monatlich berechnet. Kinder und Jugendliche zwischen den 6 und 17 Jahren zahlen für die MagentaMobil PlusKarte Kids & Teens immer nur 9,95 Euro monatlich.

Kunden, die aktuell eine Vertragsverlängerung bei der Telekom durchführen, können sich 120 Euro Rabatt sichern. Es heißt

Im Aktionszeitraum bis 30.09.2022 erhalten Kunden, die online eine Vertragsverlängerung um 24 Monate durchführen und gleichzeitig in einen höherwertigen Tarif wechseln (d. h. Wechsel von MagentaMobil S zu MagentaMobil M oder MagentaMobil M zu MagentaMobil L oder MagentaMobil L zu MagentaMobil XL) in den ersten 12 Monaten eine Grundpreisreduktion in Höhe von 10 Euro pro Monat.