Wann startet der Verkauf des neuen MacBook Air mit M2-Chip? Diese Frage hat Apple bis dato nur mit der Aussage bestätigt, dass der Verkauf im Laufe des Julis beginnen wird. Nun gibt es die nächsten Hinweise darauf, dass der Verkaufsstart unmittelbar bevorsteht.

Einen Monat ist es mittlerweile her, dass Apple das neue MacBook Air mit M2-Chip im Rahmen der WWDC Keynote angekündigt hat. Im Rahmen der Veranstaltung gab Apple direkt zu verstehen, dass sich das Gerät ab Juli bestellen lässt. Der Starttermin schein unmittelbar bevorzustehen. Erneut wird der 08. Juli kolportiert. Es heißt, dass sich das Gerät am diesem Freitag bestellen lässt. Wiederum eine Woche später soll das neue MacBook Air 2022 ab dem 15. Juli ausgeliefert werden.

Woher stammen die Termine? Der bekannte YouTuber MKBHD hat ein Review-Video zum ROG Phone 6 Pro veröffentlicht und dabei unter anderem seinen Kalender gezeigt. Aus diesem gehen mögliche Eckdaten zum MacBook Air hervor. Für den morgigen Donnerstag ist der Termin „Apple MBA Briefing“ eingetragen. Im Vorfeld eines Produktstarts stellt Apple Journalisten, Youtubern, Influencern etc. ein Testgerät zur Verfügung. Begleitend dazu gibt es eine kurze Einweisung in das Gerät. Dieses Event scheint für MKBHD am 07. Juli stattzufinden.

