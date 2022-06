In Kürze werdet ihr das neue MacBook Air mit M2-Chip vorbestellen können. Vorab habt ihr nun die Möglichkeit, euch 50 Euro Frühbucher-Rabatt zu sichern. So spart ihr beim Kauf des neuen MacBook Air 2022 bares Geld und könnt dieses anderweitig verwenden. Da hier davon ausgehen, dass der Preis des MacBook Air im MacTrade Online Store unter dem Niveau des Apple Online Stores liegen wird, dürfte der tatsächliche Rabatt deutlich über den hier genannten 50 Euro liegen. Beim neuen 13 Zoll MacBook Pro könnt ihr bei MacTrade derzeit bis zu 175 Euro sparen.

50 Euro Rabatt für das MacBook Air M2 sichern

Ein paar Tage ist es mittlerweile her, dass Apple das neue MacBook Air mit M2-Chip vorgestellt hat. Der Hersteller hat bislang lediglich angedeutet, dass diese im Juli ausgeliefert werden. Ab wann Kunden jedoch eine Vorbestellung platzieren können, ist noch unbekannt. Während das neue 13 Zoll MacBook Pro mit M2-Chip bereits bestellbar ist, wird das neue MacBook Air sicherlich in Kürze folgen.

Jetzt: 50 Euro Frühbucher-Rabatt aufs MacBook Air anfordern

Solltet ihr ernsthaftes Interesse am neuen MacBook Air mit M2 Chip haben, so haben wir einen heißen Tipp für euch, wie ihr direkt 50 Euro sparen könnt. Das Gerät ist nagelneu und 50 Euro Rabatt klingen zum Verkaufsstart ziemlich spannend. Der autorisierte Apple Händler MacTrade hat eine Aktion gestartet, bei der ihr euch einen exklusiven 50 Euro Gutschein auf das neue MacBook Air mit M2 Prozessor sichern könnt. Ihr müsst lediglich auf der MacBook Air Sonderseite von MacTrade eure E-Mail-Adresse hinterlegen und erhaltet einen Gutschein per Mail zugeschickt. Sobald das Gerät zur Vorbestellung freigegeben wird, werdet ihr erneut per Mail informiert und könnt den Gutschein direkt einsetzen und 50 Euro beim Kauf sparen. So könnt ihr als einer der ersten das neue MacBook Air in den Händen halten und gleichzeitig Geld sparen. Ein Risiko geht ihr dabei nicht ein. Das Anfordern des Gutschein verpflichtet euch natürlich nicht zum Kauf.

So funktioniert es

MacTrade-Webseite zum neuen MacBook Air besuchen

E-Mail-Adresse hinterlegen und sich den Gutscheincode zuschicken lassen

Sobald das MacBook Air verfügbar ist, bestellt ihr dieses bei MacTrade und nun den Gutscheincode

In den letzten Jahren haben wir das ein oder andere Produkt bei MacTrade bestellt und waren dabei immer zufrieden. Der Versand kann mal ein paar Tage länger dauern, dafür spart man allerdings bares Geld. Das MacBook Air 2022 ist nagelneu und über MacTrade habt ihr die Möglichkeit 50 Euro zu sparen. Klingt in jedem Fall nach einer guten Kombination.

–> Hier geht es direkt zu den 50 Euro Frühbucher-Rabatt aufs neue MacBook Air