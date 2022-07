Mit großen Schritten bewegen wir uns auf den Amazon Prime Day 2022 zu. Der Countdown läuft und in wenigen Tagen fällt am 12. Juli der Startschuss. Allerdings hat Amazon bereits im Vorfeld das ein oder andere Produkte im Preis gesenkt. Unter anderem wurde der Echo Dot drastisch reduziert. Preiswerter wird es auch zum Prime Day nicht mehr.

Echo Dot drastisch im Preis reduziert

Habt ihr Interesse an einem Echo Dot? Dann ist jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen, um zuzuschlagen. Amazon hat kräftig an der Preisschraube gedreht und den Preise gesenkt. Den Echo Dot (4. Generation) erhaltet ihr für nur 19,99 Euro anstatt 59,99 Euro. Dies entspricht einem Rabatt in Höhe von satten 40 Euro bzw. 67 Prozent.

Soll es lieber der der etwas ältere Echo Dot (3. Generation) sein, so werden nur 17,99 Euro anstatt 26,99 Euro fällig. Dies entspricht einem Rabatt in Höhe von 9 Euro bzw. 33 Prozent.

Darüberhinaus wurde noch zwei Echo Show Modelle im Preis gesenkt.

