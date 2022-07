Im September werden in den USA die Primetime Emmy Awards zum 74. Mal vergeben. Auch dieses Jahr ist Apple TV+ mit zahlreichen Nominierungen vertreten. Insgesamt nimmt Apple mit 51 Nominierungen an der Award Show teil. Angeführt werden die Apple-Nominierungen von der Hit-Comedy „Ted Lasso“ und dem Drama „Severance“.

Apple TV+ auf den Primetime Emmy Awards

Während „Ted Lasso“seinen letztjährigen Rekord von 20 Emmy-Nominierungen wiederholt, gelingt Apple TV+ der nächste persönliche Rekord. So konnte der Streaming-Service insgesamt seine 35 Nominierungen aus dem Vorjahr jetzt mit beeindruckenden 51 Nominierungen für seine Inhalte toppen.

In diesem Jahr wird sich Apple auch besonders über den Zuspruch für „Severance“ freuen, mit dem das Unternehmen nun auch in den prestigeträchtigen Drama-Kategorien vertreten ist, nachdem man mit „Ted Lasso“ bereits im Comedy-Bereich so erfolgreich ist. Der bisherige Hoffnungsträger „The Morning Show“ hatte es bisher nicht geschafft, die Auszeichnung für die beste Dramaserie zu erhalten, wobei die Serie auch dieses Jahr wieder Chancen auf den beliebten Preis hat.

Apple hat laut eigenen Angaben das Erlangen von Auszeichnungen zu einem wichtigen Teil seiner Strategie gemacht. Dabei will das Unternehmen in verschiedenen Kategorien überzeugen. So überrascht es nicht, dass Apple TV+ in den unterschiedlichsten Kategorien bei Award-Shows auftaucht.

Die 74. Primetime Emmy Awards werden am 12. September 2022 auf NBC und Peacock ausgestrahlt.

Insgesamt umfassen die Apple TV+ Nominierungen 14 Produktionen:

Ted Lasso : 20 Nominierungen

: 20 Nominierungen Severance : 14 Nominierungen

: 14 Nominierungen Schmigadoon! : 4 Nominierungen

: 4 Nominierungen The Morning Show : 3 Nominierungen

: 3 Nominierungen The Problem with Jon Stewart : 2 Nominierungen

: 2 Nominierungen Foundation : 2 Nominierungen

: 2 Nominierungen Pachinko : 2 Nominierungen

: 2 Nominierungen Outstanding commercials : 2

: 2 Central Park : 1 Nominierungen

: 1 Nominierungen Carpool Karaoke : 1 Nominierungen

: 1 Nominierungen See : 1 Nominierungen

: 1 Nominierungen Lisey’s Story : 1 Nominierungen

: 1 Nominierungen They Call Me Magic: 1 Nominierungen

Alle weiteren Teilnehmer listet die Television Academy in einer Nominierungsliste (PDF) auf.