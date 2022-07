Von Zeit zu Zeit verschenkt Apple über den Apple Book Store ein Buch bzw. ein Hörbuch. Dieses Mal könnt ihr euch gleichermaßen ein Hörbuch und ein E-Book sichern. Im Mittelpunkt steht der Titel „Die Toten von Thunder Bay“.

„Die Toten von Thunder Bay“: Kostenlos als Hörbuch und als E-Book

Aktuell könnt ihr euch „Die Toten von Thunder Bay“ kostenlos als Hörbuch und als E-Book aus dem Apple Bücher Store herunterladen. Bei „Die Toten von Thunder Bay“ handelt es ich um den Auftakt der Rebecca-Connolly-Reihe, die insgesamt aus drei Teilen besteht. Zu „Die Toten von Thunder Bay“ (Band 1) gesellen sich „Das Grab in den Highlands“ (Band 2) sowie „Das Unrecht von Inverness“ (Band 3).

In der Beschreibung des Verlags zu „Die Toten von Thunder Bay“ heißt es

Als die junge Journalistin Rebecca Connolly von Roddie Drummonds Rückkehr auf die Insel Stoirm erfährt, wittert sie eine Geschichte: Fünfzehn Jahre sind vergangen, seitdem Drummond wegen des Mordes an seiner Geliebten unter Anklage stand. Aufgrund mangelnder Beweise endete das Verfahren damals mit einem Freispruch. Roddie verließ die eingeschworene Inselgemeinschaft und verschwand. Nun kehrt er für die Beerdigung seiner Mutter zurück – und reißt damit alte Wunden wieder auf. Rebecca schließt sich mit einem befreundeten Fotografen zusammen, um dem Geheimnis des ungeklärten Mordfalls auf den Grund zu gehen. Die mysteriösen letzten Worte der Verstorbenen führen sie nach Thunder Bay, ein abgelegener Ort an der Westküste der Insel, an dem sich den Überlieferungen nach die Seelen der Toten zur Überfahrt ins Jenseits versammeln. Doch ihre Nachforschungen bleiben nicht unbemerkt, und schon bald bringt sich Rebecca damit selbst in Gefahr…

Sollte ihr Interesse an dem Buch bzw. Hörbuch haben, so könnt ihr es auch vorübergehend kostenlos aus dem Apple Book Store herunterladen. Aktuell keine Zeit zum Lesen bzw. für das Hörbuch? Oder habt ihr einfach noch diverse Bücher in der Pipeline? Sichert euch „Die Toten von Thunder Bay“ und lest bzw. hört es zu einem späteren Zeitpunkt.