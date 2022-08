Saturn hat am heutigen Tag einen „großen Sommerschlussverkauf“ angekündigt. Dieser findet in den Märkten vor Ort vom 6. bis zum 13. August statt. Im Saturn Onlineshop startet der große Sommerschlussverkauf bereits am Freitag, den 5. August, um 20:00 Uhr, und läuft bis zum 14. August, 23:59 Uhr.

Saturn kündigt großen Sommerschlussverkauf an

Technikfans können sich auf Schnäppchen bei Saturn freien. Am Besten gleich zum Start der Aktion vorbeigucken, da die Aktion zeitlich befristet ist und Artikel nur so lange reduziert sind, wie der Vorrat reicht.

Während im Hochsommer die Temperaturen steigen, sinken bei Saturn die Preise. Beim großen Sommerschlussverkauf des Elektronikhändlers können sich Technik- und Schnäppchenfans auf rund 80 heiße Angebote freuen – und zwar quer durch das gesamte Sortiment. Da findet ihr sicherlich das ein oder andere Produkt, das ihr euch schon länger wünscht oder aber dringend im Haushalt oder Homeoffice benötigt.

-> Hier geht es direkt in den Saturn Online Store

