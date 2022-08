Monat für Monat gehen wir euch einen Ausblick darauf, was euch im kommenden Monat auf Disney+ erwartet. Nun liegen uns die neuen Inhalte für den Monat September 2022 vor und diese möchten wir euch natürlich nicht vorenthalten. Seid ihr Disney+ Abonnent oder möchtet ihr es werden? Dann könnt ihr euch auf folgende neuen Inhalte im kommenden Monat freuen.

Premieren am Disney+ Day

Der Disney+ Day ist eine jährliche Feier der weltweiten Disney+ Community, die 2021 zum ersten Mal stattfand und bei der Inhalte der führenden Brands des Streaming-Services Premiere feiern, besondere Aktionen und Angebote für Abonnenten und Fans geboten werden, und noch vieles mehr. In diesem Jahr findet der Disney+ Day wieder am Donnerstag, den 8. September, statt und geht über in die D23 Expo: Das ultimative Fan Event, das von Visa in Anaheim in Kalifornien präsentiert wird.

Thor: Love and Thunder

Pinocchio

Wedding Season

Cars on the Road

Growing Up – Staffel 1

Tierra Incognita – Staffel 1

Auf ins Abenteuer mit Bertie Gregory

Obi-Wan Kenobi: Die Rückkehr eines Jedi

Willkommen im Club (ein neuer Kurzfilm von Die Simpsons)

Marvel Studios: Gemeinsam unbesiegbar – The Making of Thor: Love and Thunder

Disney+ Highlights

21. September

„Andor“ (Star Wars)

22. September

„The Kardashians – Staffel 2“ (Star)

28. September

„The Old Man“ (Star)

„Pistol“ (Star)

30. September

„Hocus Pocus 2“ (Disney)

Disney+: Weitere Neustarts

21. September

Super/Natural – Staffel 1 (National Geographic)

Rookie Cops – Staffel 1 (Star)

28. September

Das schöne Amerika – Staffel 1 (National Geographic)

Death in Paradise – Staffel 11 (Star)

30. September

Aftershock (Star)







Disney+: Neue Katalog-Titel

7. September

The Birth of Valerie Venus (Star) – Kurzfilm

Da Yie (Star) – Kurzfilm

The Devil’s Harmony (Star) – Kurzfilm

Enjoy (Star) – Kurzfilm

Hard Way (Star) – Kurzfilm

Harbor (Star) – Kurzfilm

The Letter Room (Star) – Kurzfilm

Mumatar (Star) – Kurzfilm

Nimic (Star) – Kurzfilm

Patriot (Star) – Kurzfilm

Salam (Star) – Kurzfilm

We love Moses (Star) – Kurzfilm

Wren Boys (Star) – Kurzfilm

DuckTales – Staffel 3 (Disney)

Europa von oben – Staffel 3 (National Geographic)

Heiter bis Tödlich: Hubert und Staller – Staffel 10 (Star)

8. September

Der Strand der Haie mit Chris Hemsworth (National Geographic)

14. September

American Crime Story – Staffel 1&2 (Star)

Modern Family – Staffel 4-11 (Star)

21. September

American Crime – Staffel 1-3 (Star)

23. September

Rico, Oskar und das Herzgebreche (Star)

Rico, Oskar und der Diebstahlstein (Star)

Rico, Oskar und die Tieferschatten (Star)

30. September