Die nächste Doku-Serie für Apple TV+ steht in den Startlöchern. So werden Hillary Clinton und ihre Tochter Chelsea Clinton in einer neuen Doku-Serie ab dem 9. September auf Apple TV+ auftreten. Die Serie nimmt sich Hillary Clintons Bestseller-Buch „The Book of Gutsy Women: Favorite Stories of Courage and Resilience“ zum Vorbild und stellt mutige sowie starke Frauen in das Rampenlicht. Als Vorgeschmack auf die Premiere hat Apple heute einen Trailer zur Serie veröffentlicht.

Hillary und Chelsea Clinton feiern starke Frauen

Die neue Doku-Serie trägt den Namen „Gutsy“ und wird laut Apple eine vielfältige Besetzung wegweisender Frauen zeigen. Die ehemalige First Lady, U.S.-Senatorin und Außenministerin will zusammen mit ihrer Tochter veranschaulichen, was es genau braucht, um eine mutige und entschlossene Frau zu sein.

In ihrem Buch haben Hillary und Chelsea Clinton bereits Porträts von über 100 Frauen zusammengestellt, die einen besonderen Lebensweg eingeschlagen haben. Darunter befinden sich mit Chimamanda Ngozi Adichie, Mary Ritter Beard, Harriet Tubman, Edith Windsor und der pakistanischen Aktivistin Malala Yousafzai weltweit bekannte Namen. Das Buch beschäftigt sich auch mit weitgehend unbekannten Frauen, die die Clintons beeindruckt haben.

Für Apple TV+ treffen die Clintons in „Gutsy“ einige ihrer persönlichen Heldinnen, darunter Glennon Doyle, Dr. Jane Goodall, Mariska Hargitay, Goldie Hawn, Kate Hudson, Kim Kardashian, Megan Thee Stallion, Amber Ruffin, Amy Schumer, Gloria Steinem, Wanda Sykes, Symone (alias Reggie Gavin), Abby Wambach, Natalie Wynn (alias ContraPoints) und weitere Persönlichkeiten.

Für die Produktion zeichnet sich die von Hillary Clinton, Chelsea Clinton und Sam Branson gegründete Produktionsfirma HiddenLight Productions verantwortlich. „Gutsy“ reiht sich ein in eine wachsende Zahl von Dokus auf Apple TV+, darunter „The Oprah Conversation“, „Boys State“ und „Billie Eilish – The World’s A Little Blurry“.

Vor der Premiere am 9. September zeigt uns Apple den offiziellen Trailer zu „Gutsy: