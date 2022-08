Apple TV+ hat bekannt gegeben, dass der Video-Streaming die zweite Staffel zu „Acapulco“ in Auftrag gegeben hat. Der Startschuss fällt am 21. Oktober 2022. Dann erfahren wir, wie es mit Máximo Gallardo im heißesten Ressort in Acapulco – dem Las Colinas – weitergeht.

Apple TV+ kündigt 2. Staffel zu „Acapulco“ an

Es gibt Serien auf Apple TV+ ( und weiteren Plattformen) mit denen wird man nicht warm und es benötigt nicht unbedingt eine Fortsetzung. Bei anderen Serien freut man sich schon während einer Staffel auf eine Weiterführung der Serie. Acapulco ist genau so ein Fall. Schon jetzt freuen wir uns auf zweite Staffel.

Apple TV+ hat offiziell bestätigt, dass die zweite Staffel der weltweit erfolgreichen Comedy-Serie „Acapulco“ mit SAG-Award-Gewinner Eugenio Derbez in der Hauptrolle und als ausführender Produzent am Freitag, den 21. Oktober 2022, zurückkehren wird. Zum Start stehen die ersten beiden Folgen bereit, anschließend folgen immer freitags neue Episoden.

Die zweite Staffel knüpft direkt an die erste Staffel an und erzählt die Geschichte des 20-jährigen Máximo Gallardo (gespielt von Enrique Arrizon), dessen Traum wahr wird, als er den Job seines Lebens als Cabana-Junge im heißesten Resort von Acapulco – dem Las Colinas – bekommt. Im Jahr 1985 muss sich Máximo mit Veränderungen im Resort, unerwarteten Problemen zu Hause und einem neuen Verehrer auseinandersetzen, der ein Auge auf das Mädchen seiner Träume geworfen hat. Unter Don Pablos Anleitung richtet er sein Augenmerk darauf, eines Tages das gesamte Las Colinas Ressort zu leiten, indem er die rechte Hand von Diane wird. In der Zwischenzeit kehrt der ältere Máximo (Derbez) nach Acapulco zurück, um Frieden mit dem kürzlichen Tod von Don Pablo zu schließen, wo er gezwungen ist, sich einer unerledigten Angelegenheit zu stellen, die der junge Máximo zurückgelassen hat.

Neben Eugenio Derbez werden in der zweiten Staffel die wiederkehrenden Stars Arrizon, Fernando Carsa (als Memo), Damián Alcázar (Don Pablo), Camila Perez (Julia), Chord Overstreet (Chad), Vanessa Bauche (Nora), Regina Reynoso (Sara ), Raphael Alejandro (Hugo), Jessica Collins (Diane), Rafael Cebrián (Hector) und Carlos Corona (Esteban) zu sehen sein.