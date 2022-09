Die neuen AirPods Pro 2 können ab sofort über den Apple Online Store vorbestellt werden. Dein tatsächlichen Verkaufsstart feiern die neuen Apple Kopfhörer am 23. September. An diesem Tag werden die AirPods Pro 2 an Frühbesteller ausgeliefert und landen gleichzeitig vor Ort und en Geschäften.

AirPods Pro 2 können ab sofort vorbestellt werden

Ab sofort lässt sich nicht nur das neue iPhone 14 (Pro) vorbestellen, ihr könnt ab sofort auch Bestellungen für die neuen AirPods Pro (2. Generation) platzieren. Diese wurden vergangenen Mittwoch gemeinsam mit den neuen iPhone Modellen präsentiert und der gemeinsame Vor-Verkaufsstart wurde für den heutigen Freitag ausgerufen.

Wie zeichnen sich die neuen AirPods Pro 2 aus? Mit der Power des neuen H2 Chip erzielen die AirPods Pro bahnbrechende Audioleistung mit deutlichen Verbesserungen der Aktiven Geräuschunterdrückung und des Transparenzmodus und ermöglichen es auf beeindruckende Weise, 3D Audio noch immersiver zu erleben. Ihr könnt jetzt per direkter Touch Steuerung Medien abspielen und die Lautstärke anpassen. Außerdem kommen die neuen AirPods Pro mit einem brandneuen Ladecase und Ohreinsätzen in einer weiteren Größe für eine bessere Passform. Das Ladecase besitzt nun einen integrieren Lautsprecher und bietet Unterstützung für das „Wo ist?“-Netzwerk.

Darüber hinaus konnte Apple die Akkulaufzeit verbessern. Die neuen AirPods Pro bieten bis zu 6 Stunden Akkulaufzeit mit aktiver Geräuschunterdrückung. In Kombination mit dem Ladecase sind es bis z u30 Stunden Akkulaufzeit. Für mehr Flexibilität auf Reisen könnt ihr die AirPods Pro ab sofort auch mit einem Apple Watch Ladegerät zusätzlich zum MagSafe Ladegerät, einer Qi zertifizierten Ladematte oder einem Lightning Kabel laden.

Preis & Verfügbarkeit

Die AirPods Pro (2. Generation) können ab sofort für 299 Euro über den Apple Online Store vorbestellt werden. Der Verkaufsstart findet am 23. September statt.