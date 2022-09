waipu.tv feiert Geburtstags und lädt zur großen Geburtstagsparty. Ihr habt im Rahmen der Feierlichkeiten die Möglichkeit, euch 50 Prozent Rabatt für ganze 6 Monate auf das Perfect-Plus Paket, Perfect-Plus mit Netflix Standard und Perfect-Plus mit 4K Stick zu sichern.

Jetzt 50 Prozent Rabatt auf waipu.tv sichern

Ab sofort und zeitlich befristet bis zum 30. September habt ihr die Möglichkeit, euch 50 Prozent Rabatt auf waipu.tv zu sichern. Blicken wir etwas näher auf die Details. waipu.tv bietet euch einen Zugriff auf 193 TV-Sender, davon 169 in HD. Ihr erhaltet 100 Stunden Aufnahmespeicher, könnt 4 parallele Streams nutzen und mehr.

Für waipu.tv Perfect Plus zahlt ihr in den ersten sechs Monaten nur 6,50 Euro anstatt 12,99 Euro- Für waipu.tv Perfect Plus mit 4K Stick werden 8 Euro anstatt 15,99 Euro fällig und für waipu.tv Perfect Plus mit Netflix Standard zahlt ihr nur 12,25 Euro anstatt 24,49 Euro. Alle Details findet ihr hier.

waipu.tv Perfect Plus und waipu.tv Perfect Plus mit Netflix Standard sind monatlich kündbar, so dass ihr bei Nichtgefallen jederzeit das Abo beenden könnt. Bei waipu.tv Perfect Plus mit 4K Stick beträgt die Mindestlaufzeit 12 Monate.

Die 50 Prozent Rabatt Aktion bietet in unseren Augen eine ideale Möglichkeit dar, waipu.tv auszuprobieren. Für waipu.tv Perfect Plus werden im ersten Halbjahr nur 6,50 Euro mtl. fällig. Dafür erhält man ein attraktives Paket mit Leistungen.

-> Hier geht es zu den 50 Prozent Rabatt auf waipu.tv