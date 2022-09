Seit vergangener Woche Freitage befindet sich das iPhone 14 (Pro) im Handel. Die neuen Geräte dürften mittlerweile in mehrere Millionen Hände gefallen sein. iPhone 14 und Co. werden natürlich auch dazu verwendet, um Fotos bei Drittanbieter Apps wie TikTok, Instagram, Snapchat und Co. zu teilen. Allerdings berichten mehrere Anwender davon, dass sie Probleme mit der Kamera haben, wenn sie in den Apps etwas aufnehmen möchten.

iPhone 14 Pro: Nutzer klagen über Kamera-Probleme in TikTok, Snapchat und mehr

Nach dem Verkaufsstart des iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max klagen einige Nutzer darüber (unter anderem bei Twitter, Reddit und im Macrumors Forum), dass das Hauptkamera in Apps von Drittanbietern mit Kamerafunktion wie Snapchat, TikTok und Instagram unkontrolliert vibriert. Dies wiederum führt zu wackeligen Videos. Die Apple eigene Kamera-App scheint von dem Problem nicht betroffen.

Es ist zum aktuellen Zeitpunkt unklar, wie weit verbreitet das Problem ist oder worauf die Probleme zurück zu führen sind. Gurt möglich, dass es sich um einen Softwarebug hat. Apple setzt beim neuen iPhone 14 Pro auf einen neuen 48MP Quad-Pixel Sensor. Das Hauptobjektiv der iPhone 14 Pro Modelle verfügt über eine optische Sensor-Shift-Bildstabilisierung der „zweiten Generation“. Denkbar, dass die Bildstabilisierung ungewollt eingreift bzw. nicht eingreift.

Sollte es sich um ein Softwareproblem handeln, so dürfte Apple im Hintergrund längst an einem Bugfix arbeiten. Ob die Fehlerbehebung im kommenden Monat mit iOS 16.1 ausgeliefert wird, oder ob Apple zwischenzeitlich ein iOS 16.0.X Update veröffentlicht, bleibt abzuwarten.