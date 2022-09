Der Verkaufsstart der Apple September Neuheiten erfolgt ein wenig gestaffelt. Bestellungen können für alle neuen Produkte bereits aufgegeben werden. iPhone 14, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, Apple Watch 8 und Apple Watch SE 2 sind bereits im Handel. An diesem Freitag folgen die Apple Watch Ultra sowie die AirPods Pro 2. Genau für diese Produkte hat Apple nun den Versand gestartet. Am 07. Oktober folgt dann noch das iPhone 14 Plus.

Apple startet Versand der Apple Watch Ultra und der AirPods Pro 2

Sowohl die Apple Watch Ultra als auch die AirPods Pro lassen sich nun schon seit einigen Tagen vorbestellen. In Kürze feiern beiden Produkte ihren tatsächlichen Verkaufsstart. Dies bedeutet, dass die ersten Bestellungen ausgeliefert werden und die Neuheiten vor Ort in den Verkaufsregalen landen.

Den Informationen von 9to5Mac zufolge hat Apple den Versand der Apple Watch Ultra und der AirPods Pro 2 längst vorbereitet. Die ersten Modellen sind auch schon in den tatsächlichen Versand gegangen. Apple nutzt dabei verschiedene Dienstleister, um die Pakete zum Kunden zu bringen. Ihr solltet euch nicht irritieren lassen, falls sich der Status eurer Bestellung noch nicht geändert hat oder nach der Versandbenachrichtigung erst einmal nicht weiter ändert. Oftmals dauert es noch ein paar Tage, bis die Pakete tatsächlich über den Dienstleister verfolgt werden können. Keine Sorge, Frühbesteller werden ihr Modelle pünktlich erhalten.

