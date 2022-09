Seit Anfang 2020 informieren wir euch darüber, dass die deutschen Mobilfunkanbieter, graue Flecken im Mobilfunknetz bekämpfen. Hierzu wurden bereits untereinander verschiedene Kooperation getroffen und zahlreiche Maßnahmen ergriffen. Nun gibt es ein Update seitens der Deutschen Telekom, o2 und Vodafone.

Im Laufe des heutigen Tages haben sich die Deutsche Telekom, o2 und Vodafone zu Wort gemeldet, um ein Update zu ihrem Kampf gegen graue Flecken zu informieren. So schreibt die Telekom unter anderem

Vodafone schreibt

Gemeinsam mit der Deutschen Telekom kann Vodafone jetzt bereits große Fortschritte verkünden. Mehr als 2.600 graue Flecken haben die Partner seit der Kooperationsvereinbarung geschlossen. Rund 400 weitere sollen folgen. Auch bei der Zusammenarbeit zwischen Vodafone und Telefónica ist nun der Startschuss gefallen: Vodafone nutzt ab sofort an ersten Standorten die Netztechnik des dort bislang allein aktiven Betreibers Telefónica. Deren Kunden wiederum können an ersten Standorten auf die Netztechnik von Vodafone zugreifen. Möglich macht das die neue Multi-Operator-Core-Network-Technologie (MOCN). Damit müssen an den Mobilfunkmasten keine zusätzlichen Antennen oder zusätzliche Funk-Technik installiert werden. Telefónica und Vodafone wollen gemeinsam mehr als 2.000 graue Flecken schließen.

Und von o2 ist unter anderem zu lesen

Die ersten Stationen einer vergleichbaren Kooperation zwischen O2 Telefónica und Vodafone Deutschland sind ebenfalls kürzlich ans Netz gegangen. Kund:innen beider Netzbetreiber werden gegenseitigen Netzzugang an jeweils über 1.100 zusätzlichen Standorten erhalten. Kund:innen von O2 Telefónica, ihrer Partnermarken und des National Roaming Partners werden in den kommenden Monaten über diese beiden Kooperationen entsprechend an bis zu 2.000 zusätzlichen Standorten mit schnellem 4G-Mobilfunkempfang versorgt. Bereits heute können 99 Prozent der Haushalte in Deutschland schnelle mobile Breitbandverbindungen via 4G und über 50 Prozent der Haushalte bereits 5G von O2 Telefónica nutzen.