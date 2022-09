Apple hat in der Nacht zu heute iOS 16.0.2 für das iPhone veröffentlicht. Bereits im Laufe der Woche hatten die Verantwortlichen zu verstehen gegeben, dass zeitnah ein Bugfix-Update für das iPhone veröffentlichen wird, um den ein oder anderen Bug zu beseitigen. Nun ging es schneller als ursprünglich gedacht. Ab sofort kann das Update auf iOS 16.0.2 von Jedermann heruntergeladen und installiert werden.

Apple veröffentlicht iOS 16.0.2

Ab sofort könnt ihr iOS 16.0.2 installieren. Am Einfachsten erfolgt dies natürlich direkt am iPhone unter Einstellungen -> Allgemein -> Softwareupdate. Mit dem Verkaufsstart des iPhone 14 (Pro) hatte Apple bereits iOS 16.0.1 mit Bugfixes veröffentlicht. Nun steht ein weiteres Bugfix-Update bereit, welches sich an alle iPhone-Modelle der letzen Jahre richtet.

Neue Funktionen solltet ihr nicht erwarten, Apple hat sich ausschließlich um Fehler und Leistungsverbesserungen gekümmert. In den Release-Notes heißt es

Dieses Update enthält Fehlerbehebungen und wichtige Sicherheitsupdates für dein iPhone, einschließlich der folgenden:

Die Kamera kann vibrieren und Fotos sind eventuell unscharf, wenn Aufnahmen mit bestimmten Drittanbieter-Apps auf dem iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max gemacht werden.

Während der Gerätekonfiguration kann es sein, dass das Display komplett schwarz angezeigt wird.

Beim Kopieren und Einsetzen von Inhalten zwischen Apps wird eventuell öfter um Erlaubnis gebeten als vorgesehen.

VoiceOver ist nach dem Neustart möglicherweise nicht verfügbar.

Ein Problem wird behoben, bei dem einige Displays des iPhone X, iPhone XR und iPhone 11 nach der Wartung nicht auf Bedienungseingaben reagiert haben.

Neue Funktionen erhaltet ihr im Laufe des Oktobers mit iOS 16.1. Welche das sein werden, haben wir euch hier und dort hinterlegt.