Im Laufe des gestrigen Abend hat Apple die zweite Beta zu iOS 16.1 veröffentlicht. Parallel dazu wurden die Beta 9 zu macOS Ventura, die Beta 3 zu iPadOS 16.1 sowie die Beta 2 zu watchOS 9.1 und tvOS 16.1 zum Download freigegeben. Wir blicken näher auf die iOS 16.1 Beta 2 und sagen euch, welche Veränderungen Apple vorgenommen hat.

Mit iOS 16 hat Apple die Akkuanzeige in Prozent in die Statusleiste bei iPhones mit Face ID zurück gebracht. Die Beta 2 der iOS 16.1 nimmt Verbesserungen vor, so dass nicht nur die reine Prozentangabe, sondern auch optisch der Füllstand des Akkus angezeigt wird.

Apple hat mit der Beta 2 die Schrift der Akkuanzeige angepasst, dabei wurde die Schriftgröße minimal vergrößert.

Wenn ihr ein iPhone mit dem Stromnetz zum Aufladen verbindet, wird laut Macrumors nun wieder der Ladestand auf dem Sperrbildschirm oberhalb der Uhrzeit angezeigt, wenn ihr mit dem Laden beginnt und euer iPhone aus dem Ruhezustand erwacht. So kann der Ladezustand schneller und besser abgelesen werden.

Besitzer eines iPhone 14 Pro müssen den Bildschirm für die Anzeige übrigens aufwecken, da das Always-On-Display im ruhenden Zustand die Widgets anzeigt.

Mit iOS 16.1 könnt ihr Apple Fitness+ nutzen, selbst wenn ihr keine Apple Watch besitzt.

Here’s a new thing in iOS 16. Developer Beta 2. In the fitness app I can now subscribe to Apple fitness+ without having an Apple Watch! Is everyone seeing this or is it only me?@zollotech #iOS16 #Apple #beta #viraltwitter #viraltweets #iOS16th #AppleWatch #fitness pic.twitter.com/IWc7TLDEaa

— Jadyn Daniel (@Jadyn_S_Daniel) September 20, 2022