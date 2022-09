Apple ist sich darüber bewusst, dass iOS 16.0 bzw. iOS 16.0.1 ein paar nervige Fehler enthält. Aus diesem Grund hat der Hersteller aus Cupertino nun bestätigt, dass man in der kommenden Woche ein iOS 16 Update mit Bugfixes veröffentlichen wird.

Seit etwas mehr als einer Woche lässt sich iOS 16 herunterlaufen und installieren. Im Großen und Ganzen läuft das System recht stabil, nichtsdestotrotz haben sich ein paar Fehler ins Betriebssystem geschlichen.

So berichteten wir erst gestern über ein Kamera-Problem beim iPhone 14 Pro in Kombination mit Drittanbieter-Apps, wie TikTok, Instagram oder Snapchat. Das Problem führt bei der Hauptkamera der Pro-Modelle zu wackeligen Videos.

Ein zweiter Bug, über den wir ebenfalls gestern berichteten, führt zu nervigen „Copy & Paste“-Popups. Grundsätzlich handelt es sich dabei um eine Sicherheitsfunktion, die beim Anwender die Erlaubnis einholt, den Inhalt einer Apps aus der Zwischenablage einfügen zu dürfen. Allerdings werden die Popups bei einigen Anwender übermäßig oft anzeigt. Apple bestätigte den Fehler bereits und sprach von einem unerwünschtem Verhalten.

Now on @TheTerminal: Apple has identified a fix for the iPhone 14 Pro and iPhone 14 Pro Max camera shake issue and a software update will be released next week. The issue had been impacting third-party apps like Snap and TikTok that use the camera.

— Mark Gurman (@markgurman) September 19, 2022