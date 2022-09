VPN-Services gibt es zwar noch nicht wie Sand am Meer, in den letzten eins, zwei Jahren ist das Angebot allerdings deutlich gestiegen. Da fällt es manchmal schwer, den Überblick zu behalten. Neben diversen kleineren Anbietern, gibt es jedoch auch die größeren und renommierteren VPN-Dienste. NordVPN gehört ohne wenn und aber zu den namhafteren Anbietern, die mit einem großen Funktionsumfang punkten können. Wenn solche Anbieter dann noch eine Preisaktion starten, dann wird das Preis-/Leistungsverhältnis umso besser. NordVPN hat nun eine Back to School Aktion aufgelegt, die nur wenige Tage gültig. Am spannendsten ist in unseren Augen das 2-Jahres-Paket. Ihr spart nicht nur 63 Prozent, sondern erhaltet auch noch 4 Gratis-Monate. In den ersten beiden Jahren werden so nur 80,73 Euro fällig (zzgl. MwSt.).

NordVPN startet Back-to-School-Deal

Warum sollte man einen VPN-Service einsetzen? Es gibt durchaus verschiedene schlagkräftige Argumente, um einen VPN-Service, wie NordVPN, einzusetzen. Zunächst einmal könnt ihr mittels VPN-Service anonym im Internet surfen. Das alleine ist für viele Nutzer schon ausreichend, um auf einen VPN zu setzen. Andere Anwender nutzen die Gelegenheit um auch im Urlaub bestimmte Streaming-Dienste verwenden zu können oder sich vor den Bedrohungen unsicherer WLAN-Netzwerke an Flughäfen oder Bahnhöfen zu schützen. Dies ist allerdings nur eine kleine Auswahl der Möglichkeiten.

Blicken wir zunächst etwas näher auf NordVPN. Der Anbieter hat sich in jedem Fall einen Namen gemacht und ist seit vielen Jahren erfolgreich am Markt aktiv. Es handelt sich somit nicht um irgendeinen 0815-Anbieter. Alles in allem habt ihr die Möglichkeit, euch weltweit mit über 5500 Servern in 59 Ländern zu verbinden. Diese riesige Auswahl an Ländern bietet euch unter anderem die Möglichkeit, auf Medienangebote im Ausland oder auf günstigere Tarife, beispielsweise bei der Reisebuchung, zuzugreifen.

Auch vor der Einrichtung des Services müsst ihr keine Sorgen haben. Sowohl die Installation als auch die Bedienung sind kinderleicht. Im Grunde kann jeder einen VPN-Service nutzen, ohne jahrelange Erfahrung vorweisen zu müssen. Datenschutz ist das nächste große Thema und genau dieses wird bei NordVPN groß geschrieben. Unter anderem hat PWC Schweiz den Anbieter geprüft und die No-Logs-Policy bestätigt. NordVPN setzt dabei unter anderem eine starke 256-bit-AES-Verschlüsselung.

Auf zwei weitere Features möchten wir kurz hinweisen. Vor Kurzem ist eine Neuerung namens „Meshnet“ bei NordVPN gestartet. Es ist eine Funktion von NordVPN, mit der ihr über verschlüsselte private Tunnel auf Geräte zugreifen könnt. Das funktioniert ähnlich wie ein VPN. Aber anstatt euch mit einem VPN-Server zu verbinden, könnt ihr euch via Meshnet direkt mit anderen Geräten verbinden, egal, wo auf der Welt sich diese befinden.

Darüberhinaus habt ihr bei NordVPN die Option, eine dedizierte IP-Adresse zusätzlich zum VPN-Abo zu erhalten. Wenn ihr eine Verbindung zu einem VPN-Server herstellt, ändert sich normalerweise eure IP-Adresse. Ihr nutzt sie aber gemeinsam mit anderen Benutzern. Ihr kannst jedoch eine dedizierte IP-Adresse erwerben, die ausschließlich euch gehört.

Highlights im Überblick

Weltweit mehr als 5.500 VPN-Server in 59 Ländern

Über 10 Jahre Erfahrung

Gleichzeitig auf 6 Geräten nutzen

256-bit-AES-Verschlüsselung

Strenge No-Logs-Politik

Apps für alle gängigen Betriebssysteme und Gerätekategorien

Innovative Funktionen wie den DarkNet-Scanner, „Double VPN“ oder ein „Kill Switch“

Schützt den verwendeten DNS-Server oder die IP-Adresse vor Leaks

Deutscher Kunden-Support an 7 Tagen die Woche

Uneingeschränkte 30-Tage-Geld-zurück-Garantie

Fazit

In unseren Augen eignet sich die Back To School Aktion von NordVPN hervorragend dazu, den Service auszuprobieren. Es handelt sich um einen Premium-Anbieter, bei dem die Qualität der Leistung im Vordergrund steht. Hier denken wir unter anderem an die schnellen Verbindungen sowie die Vielzahl an Servern und Standorten. Alles in allem schnürt der Anbieter ein überzeugendes Gesamtpaket.

Entscheidet ihr euch für das 2-Jahrespaket (Standard), so werden Mondlicht gerade einmal 2,88 Euro fällig. Dies entspricht 80,73 Euro während der Laufzeit (zzgl. MwSt). Zudem erhaltet ihr 4 Gratis-Monate. Darf es etwas mehr sein. Das Plus-Paket beinhaltet zusätzlich einen plattformübergreifenden Passwort-Manager sowie einen Datenleck-Scanner. Dieser überprüft, ob eure Passwörter, E-Mail-Adressen oder Kreditkartendaten Teil einer Datenschutzverletzung geworden sind. Ihr erhaltet passende Empfehlungen, damit so etwas nicht wieder passiert. Im Plus-Tarif werden monatlich nur 3,65 Euro fällig (zzgl. MwSt.). Auch hier erhaltet ihr 4-Gratis-Monate.

Solltet euch das immer noch nicht ausreichen, so könnt ihr euch für das Komplett-Paket entscheiden. Dieses beinhalte zusätzlich einen verschlüsselten Cloud-Speicher mit 1TB Speicherplatz. Monatlich werden nur 4,81 Euro fällig (zzgl. MwSt.). Natürlich sind auch hier die 4-Gratis-Monate inkludiert.

