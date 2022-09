Das stillgelegte Londoner Kohlekraftwerk Battersea Power Station steuert auf eine belebte Zukunft zu. So wird Apple in dem ikonischen Ziegelgebäude Anfang nächsten Jahres ein Londoner Büro eröffnen. Das kündigte Apple-CEO Tim Cook bei einem Besuch des neuen Campus an.

Apple gab die Pläne für den neuen Campus erstmals 2016 bekannt. Damals hieß es, dass 1.400 Apple-Mitarbeiter von acht Standorten rund um London in die neuen britischen Büroräume umziehen werden. Nach einem Besuch von Einzelhandelsstandorten in London am Wochenende besuchte Cook heute Apples neuen Standort in Battersea.

Battersea Power Station ist ein stillgelegtes Kohlekraftwerk im Südwesten Londons, das von 1933 bis 1983 in Betrieb war. Aufgrund seiner Art-déco-Ausstattung und seines Status als eines der größten Ziegelgebäude der Welt gilt es als ikonisches Wahrzeichen.

Im Jahr 2016 mietete Apple über 46.000 Quadratmeter an diesem Standort, der damit zu einem der größten Apple-Büros außerhalb der USA wird. Cook erklärte gegenüber dem Londoner Evening Standard:

Die Battersea Power Station und ihre Umgebung wurden in den letzten Jahren in mühevoller Arbeit restauriert. Apple wird voraussichtlich etwa 40 Prozent des Kraftwerks belegen, einschließlich der obersten sechs Stockwerke im ehemaligen Kesselraum um ein zentrales Atrium. Darüber hinaus wird es drei Etagen mit Geschäften, Bars und Restaurants, einer großen Gastronomiehalle, Wohnräume, ein Kino und vieles mehr geben.

Auf Twitter schrieb Cook:

We can’t wait to open our new offices in the iconic Battersea Power Station for so many of our team members in London early next year. It’s a tribute to this incredible city and a reflection of our commitment to Apple’s future in the UK. pic.twitter.com/67M3qpaSTB

— Tim Cook (@tim_cook) September 26, 2022