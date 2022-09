Im kommenden Monat wird Apple iPadOS 16 in Form von iPadOS 16.1 veröffentlichen. iPadOS 16.0 wurde im Gegensatz zu iOS 16.0 übersprungen, um mehr Zeit für die Entwicklung des kommenden iPad-Updates zu haben. Wie nun bekannt wird, wird iPadOS 16.1 den bereits angekündigten Stage Manager auch für „ältere“ iPads mit A12X und A12Z Chip zur Verfügung stellen. Eine weiteres Features hinsichtlich Stage Manager verzögert sich allerdings.

Im Laufe des heutigen abends hat Apple die Beta 4 zu iPadOS 16.1 veröffentlicht. Mit dieser Vorabversion kommender wir der finalen Version, die für Oktober angekündigt ist, wieder ein Stückchen näher. Wenige Wochen vor der Freigabe, hat Apple die Features noch einmal ein wenig angepasst.

Ursprünglich kündigte Apple den Stage Manager unter iPadOS 16 wie folgt an

Stage Manager sorgt für ein komplett neues Multitasking-Erlebnis, bei dem Apps und Fenster automatisch organisiert werden und Nutzer:innen schnell und einfach zwischen Aufgaben wechseln können. Erstmals können Nutzer:innen damit auf dem iPad unterschiedlich große überlappende Fenster in einer einzelnen Ansicht erstellen, Fenster von der Seite per Drag & Drop ziehen und ablegen oder Apps aus dem Dock öffnen, um Gruppen von Apps zu erstellen – für schnelleres, flexibleres Multitasking. Das Fenster der App, in dem die Nutzer:innen arbeiten, wird in der Mitte angezeigt. Andere geöffnete Apps und Fenster werden auf der linken Seite in der Reihenfolge ihrer Aktualität angeordnet.

Verfügbar auf dem iPad Pro sowie auf dem iPad Air mit M1 Chip, bietet Stage Manager auch vollständige Unterstützung für externe Displays, mit Auflösungen von bis zu 6K. So können sich Nutzer:innen den idealen Arbeitsplatz einrichten und mit bis zu vier Apps auf dem iPad und vier Apps auf dem externen Display arbeiten.