Saugroboter sind in den vergangenen Jahren immer beliebter geworden und sind in immer mehr Haushalten anzutreffen. Zum einen sind die smarten Helfer für den Haushalt preislich attraktiver geworden und zum anderen hat sich der Funktionsumfang sowie die Qualität der Reinigungsleistung deutlich erhöht. Nachdem wir zuletzt vorwiegend hochpreisige Saugroboter bzw. Saug- und Wischroboter unter die Lupe genommen haben, richten wir heute unseren Blick auf den neuen AIRROBO P20. Dieser beweist, dass ein Staubsaugerroboter nicht teuer sein muss, um eine überzeugende Reinigungsleistung zu hinterlassen.

AIRROBO P20 ist da

Saugroboter müssen in unseren Augen nicht immer mehrere Hundert Euro bzw. einen vierstelligen Euro-Betrag kosten. Ganz im Gegenteil. Es gibt auch Saugroboter, die gerade einmal Hundert- oder Zwei-Hundert Euro kosten und gleichzeitig ein gutes Reinigungserlebnis liefern. Exemplarisch hatten wir uns im Frühjahr den AIRROBO P10 näher angeguckt und diesen getestet. Dieser bietet in unseren Augen ein gutes Preis-/Leistungspaket. Nun hat der Hersteller mit dem AIRROBO P20 den direkten Nachfolger vorgestellt.

-> 40 Prozent Rabatt: AIRROBO P20 bei Amazon kaufen (Promo-Code auf Amazon aktivieren)

Für diesen hat uns der Hersteller einen Gutscheincode zur Verfügung gestellt, so dass ihr für diesen zum Verkaufsstart anstatt 199,99 Euro nur 119,99 Euro (40 Prozent Rabatt) bezahlt. Insbesondere zu diesem Verkaufspreis bietet der AIRROBO P20 ein ziemlich attraktives Gesamtpaket an. Der Preis ist das eine, allerdings muss ein Saugroboter auch eine überzeugende Arbeit abliefern. Wir haben uns das Gerät näher angeguckt und möchten euch auf die Vorzüge aufmerksam machen.

-> AIRROBO P20 für nur 119,99 Euro direkt beim Hersteller kaufen (Gutscheincode: airrobo1)

Der Staubsaugerroboter AIRROBO P20 ist zunächst einmal die Weiterentwicklung der bisherigen P-Serie. Das Gerät bietet Dank Scraper Technology eine deutlich verbesserte Reinigungsleistung, eine überarbeitete und leicht zu bedienende App sowie ein neues Design.

Die Reinigungsleistung gibt der Hersteller mit 2800Pa (beim Vorgänger waren es 2600Pa). Auch wenn der Sprung auf dem Papier mit 200Pa verhältnismäßig klein ist, kann man im Alltag die punktuelle Verbesserung spüren. Etwas größere bzw. schwerere Staub- bzw. Schmutzpartikel werden besser aufgenommen, als es beim Vorgänger der Fall war. Dies betrifft sowohl Hartböden als auch Teppiche. Der Hersteller spricht von einer Reinigungseffizienz von 99,2 Prozent. Wir haben die Saugleistung mit verschiedenen Utensilien überprüft. Neben Haferflocken, haben wir dem AIRROBO P20 auch Reise „zu fressen gegeben“. Das Ergebnis konnte sich in jedem Fall sehen lassen und wir waren mit der Leistung sehr zufrieden. Eine so gute Saugleistung haben wir bei einem Gerät unter 200 Euro nicht erwartet. Mit einem aktuellen Verkaufspreis von unter 120 Euro ist das Preis-Leistungs-Verhältnis noch einmal besser.

Mit der Scraper-Technologie, passt sich die Saugeinheit des P20 perfekt an unebene Böden an und reinigt so auch unebene Untergründe und Fugen. Angst vor Kratzern müsst ihr übrigens nicht haben. Das stabile, rollende Bürstengehäuse und die bodenschonenden Bürsten sorgen dafür, dass der Untergrund nicht verkratzt wird.

Mit der AIRROBO -App könnt ihr den Saugrobter schnell und bequem in euren Haushalt einbinden, so dass einer Reinigung sowie Bedienung per App nichts mehr im Wege steht. Natürlich könnt ihr den P20 auch mit der beiliegenden Fernbedienung manövrieren, diese nutzen wir allerdings nur, um den Saugroboter zu einem bestimmten Bereich zu lenken. Ansonsten erfolgt bei uns die Bedienung ausschließlich über die App. Über diese werden eure heimischen vier Wände übrigens auch kartografiert, so dass ihr den P20 „beobachten“ und in bestimmte Bereiche schicken könnt.

Dort könnt ihr auch festlegen, ob ein Raum beispielsweise „kurz und schmerzlos“ oder gründlich gereinigt werden soll. Wir haben in jedem Fall die Erfahrung gemacht, dass die Räumlichkeiten vor der Reinigung ein wenig vorbereitet werden sollten. Die betrifft nicht nur den P20, sondern die meisten – wenn nicht alle – Saugrobter. Man stellt schnell fest, welches Kabel oder sonstiger Gegenstand unglücklich steht oder liegt. Diese räumt man entweder kurz zur Seite oder richtet Sperrzonen ein.

Der Staubbehälter ist ausreichend groß und bietet ein Volumen von 600ml. Damit ist dieser 90ml größer als beim Vorgänger.

Auch wenn der AIRROBO P20 nicht in jede Ecke des Haus unmittelbar heranfahren kann, deckt er dank seiner Kanten-Kerhbürsten fast jeden Winkel des Hauses ab. Er kann unter die meisten Sofas fahren – hier werden 7,8cm Bodenfreiheit benötigt (beim Vorgänger waren es 8,3cm) – und kleinere Hindernisse (Kanten von Teppichböden etc.) problemlos überwinden.

Fazit

Alles in allem hinterlässt der P20 einen überzeugenden Eindruck auf uns. Im Vergleich zum Vorgänger wurde dieser noch einmal punktuell verbessert. Die Saugleistung wurde erhöht, die Steuerung verbessert und dank seines schlanken Design kann er die meisten Sofas, Schränke etc. unterfahren.

Der Listenpreis des AIRROBO P20 beträgt 199,99 Euro. Zur Markteinführung bietet der Hersteller das Gerät zum Preis von 129,99 Euro an (35 Prozent Rabatt). Erfreulicherweise hat uns der Hersteller den Rabatt-Code airrobo1 zur Verfügung gestellt. Dieser ist nur kurze Zeit gültig und reduziert den Preis des P20 auf 119,99 Euro (40 Prozent Rabatt). So spart ihr zusätzlich 10 Euro. Bei knapp über 100 Euro könnt ihr in unseren Augen mit dem AIRROBO P20 nichts verkehrt machen. Das Gesamtpaket stimmt in jedem Fall. Ihr könnt den neuen AIRROBO P20 über die Webseite des Herstellers oder alternativ bei Amazon bestellen. Denkt in jedem Fall an den Gutscheincode airrobo1 und spart 40 Prozent. Der Gutscheincode ist auf der Webseite des Herstellers gültig. Bei Amazon müsst ihr einfach den Promocode auf der Produktseite aktivieren. Auch wenn dort aktuell von 70 Euro Rabatt die Rede ist, werden an der Kasse faktisch 80 Euro abgezogen. Hier solltet ihr euch nicht irritieren lassen.

-> 40 Prozent Rabatt: AIRROBO P20 bei Amazon kaufen (Promo-Code auf Amazon aktivieren)

-> AIRROBO P20 für nur 119,99 Euro direkt beim Hersteller kaufen (Gutscheincode: airrobo1)