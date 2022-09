Die Besetzung mit Zac Efron und Russel Crowe kann sich schon einmal sehen lassen und der bereits veröffentlichte Trailer macht Lust auf mehr. Ab sofort steht der Apple Original-Film „The Greatest Beer Run Ever“ auf Apple TV+ bereit. Dazu gesellen sich „Wolfboy und die Einfach-Alles-Fabrik – Staffel 2“ sowie „Otis rollt zur Hilfe – Staffel 2“.

„The Greatest Beer Run Ever“ startet auf Apple TV+

Wir ihr es von uns gewohnt seid, blicken wir Woche für Woche kurz vor dem Wochenende auf die Neuankömmlinge von Apple TV+. Neben neuen Folgen zu bereits laufenden Serien startet am heutigen Tag der Apple Original-Film „The Greatest Beer Run Ever“.

Chickie, dessen Jugendfreunde in Vietnam kämpfen, fasst einen unglaublichen Beschluss. Als Zeichen seines Beistands will er selbst ins Kriegsgebiet reisen, um seinen Freunden ein kleines Stückchen Heimat mitzubringen: bestes amerikanisches Dosenbier. Als Chickie die Realität und Kontroversen dieses Krieges dann aber leibhaftig erfährt und das Wiedersehen mit seinen Kameraden zu einer Prüfung um die Wirren und Herausforderungen des Erwachsenwerdens wird, wird klar: Was ein gut gemeinter Plan war, soll nicht weniger als das Abenteuer seines Lebens werden. Auf Grundlage einer wahren Begebenheit erzählt „The Greatest Beer Run Ever“ eine berührende Geschichte von Freundschaft, Loyalität und der Bürde, Opfer bringen zu müssen.

Macht Lust auf mehr? Zur Einstimmung haben wir euch den Trailer noch einmal eingebunden.

Wolfboy und die Einfach-Alles-Fabrik – Staffel 2

Die zweite Staffel des animierten Epos „Wolfboy und die Einfach-Alles-Fabrik“ führt Wolfboy, gesprochen von Kassian Akhtar, in ein neues Reich unterhalb der Einfach-Alles-Fabrik, wo Nyx versucht, ihn auf die dunkle Seite zu locken. Mit seinen Spryte-Freunden und neuen Verbündeten begibt sich Wolfboy auf die Suche, die Kräfte der Schöpfung und Zerstörung zu vereinen, und erkennt, dass das Anderssein ihn zu etwas Besonderem macht – und letztendlich sind es die Spinner und Träumer, die die Welt verändern.

Zur Einstimmung auf Staffel 2 haben wir euch den Trailer eingebunden.

Otis rollt zur Hilfe – Staffel 2

Willkommen auf der Long Hill Dairy Farm, wo der Traktor Otis und all seine Freunde leben. Otis mag zwar klein sein, aber er hat ein großes Herz. Wann immer er jemanden in Not sieht, tritt er auf die Bremse, um zu sehen, was passiert ist – und eilt dann mit Vollgas zu Hilfe. Staffel 2 bringt neue Abenteuer mit sich.