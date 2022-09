Mit dem „Anker on Board“-Event hat der Hersteller in New York verschiedene Produktneuheiten angekündigt. Auf eufyCam 3, eufyCam 3C und eufy HomeBase 3 haben wir euch bereits aufmerksam gemacht. Nun geht es mit Soundcore Sleep A10, Nebula Capsule 3 Laser und Anker 767 PowerHouse weiter.

SoundCore Sleep A10

Bei den SoundCore Sleep A10 handelt es sich um Kopfhörer, die ich den Schlaf versüßen sollen. Die Bauform der Soundcore Sleep A10 mit Ohrflügeln und Twin-Seal-Stöpseln ermöglichen eine enorme Abdichtung. In Kombination mit speziellen ANC-Algorithmen werden Straßenlärm, übereifrige Nachbarn und lautes Schnarchen automatisch um bis zu 35 dB für einen angenehmen Schlaf heruntergefahren.

Dabei sind sie laut Hersteller durch ihre kompakte Bauform auch für Seitenschläfer geeignet und bieten mit zehn Stunden Akkulaufzeit. Ob sanftes Meeresrauschen oder tropische Klänge – vorgefertigte Hintergrund-Musik hilft euch ebenso beim Einschlafen wie – auf Wunsch – die Lieblings-Streaming-Playlist. Ein sanfter Wecker und der Schlaf-Manager helfen bei der Auswertung. Der Schlafcoach ist ab sofort erhältlich. Mit dem Code „SWEETDREAMDE“ (könnt ihr bei Amazon während des Bestellprozesses eingeben) sparen Frühentschlossene derzeit zwanzig Prozent und zahlen nur 143,99 Euro.

Nebula Capsule 3 Laser

Der Nebula Capsule 3 Laser (899,99 Euro) ist mit seiner kompakten Zylinder-Bauform (8,3 x 8,3 x 16,7 Zentimeter bei 900 Gramm Gewicht) ein portables Mini-Kino. Der Hersteller setzt dabei auf Full-HD-Auflösung und Laser-Projektion für ein helles, kontrastreiches Bild mit bis zu 120 Zoll an Diagonale. Die Akkulaufzeit wird mit 2,5 Stunden angegeben. Damit sollten die meisten Filme gemeistert werden, mit der passenden PowerBank ist dank USB-C-Anschluss sogar die Langfassungen aus Mittelerde drin. Für das maximale Filmvergnügen ist Android TV 11 direkt integriert – und damit die Welt der Streaming-Apps und mehr einen Knopfdruck entfernt. Passend zur Fußball-Winterparty ist der Nebula Capsule 3 Laser Ende des Jahres erhältlich.

Anker 767 PowerHouse

Mobile Ladestationen erfreuen sich einer immer größer werdenden Beliebtheit. Nachdem seit Kurzem Anker 555 PowerHouse erhältlich ist, hat Anker nun „Anker 767 PowerHouse“ angekündigt. Das mit Rollen ausgestattete Anker 767 PowerHouse (2.699,99 Euro) nutzt die modernen Lithium-Eisenphosphat-Akkutechnik (LFP) mit einer Kapazität von 2048Wh mit einer Gesamtleistung von bis zu 2300W. Zocken mit Beamer beim Camping oder Getränke immer im Kühlschrank kalt halten? Anschlüsse dafür sind da: drei Mal normaler Strom, zwei Mal USB-A, drei Mal USB-C und zwei Autoanschlüsse.

Neben dem übersichtlichen LED-Bildschirm, der unter anderem die Ein- sowie Ausgangsleistung und den Akkustand anzeigt, ist die Kontrolle des PowerHouses dank App-Steuerung noch einfacher. Anker 767 PowerHouse kommt Ende des Jahres auf den Markt.