Vor über zwei Jahren wurde bekannt, dass sich Apple TV+ die Rechte an dem Actionfilm „Emanzipation“ mit Will Smith gesichert hat. Nun wird es langsam aber sicher ernst. Der Film startet am 02. Dezember in den Kinos und ist ab dem 09. Dezember auf Apple TV+ zu sehen. Vorab gibt es nun den offiziellen Trailer.

Apple TV+ veröffentlicht Trailer zu „Emanzipation“ mit Will Smith

„Emancipation“, unter der Regie von Antoine Fuqua und mit Will Smith in der Hauptrolle, sollte eigentlich längst auf Apple TV+ angelaufen sein. Aufgrund der Tatsache, dass sich Will Smith dazu entschieden hatte, Chris Rock auf der Bühne der Oscar-Verleihung eine Ohrfeige zu geben und dadurch einen Skandal auslöste, wurde das Projekt vorübergehend auf Eis gelegt.

Nun ist zumindest ein wenig Gras über die Sache gewachsen und Apple TV+ hat den Starttermin für den „Emancipation“ bekannt gegeben. Der Actionfilm wird am 09. Dezember auf Apple TV+ zu sehen sein. Eine Woche zuvor debütiert der Film in den Kinos.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

„Emancipation“ beruht auf einer wahren Begebenheit aus dem Jahr 1863. In dem Film spielt Smith einen Sklaven, dem im US-Staat Louisiana die Flucht von einer Plantage in den Norden der Vereinigten Staaten gelingt. Mehr als 100 Millionen Dollar soll Apple ausgegeben hat, um Warner Bros. und andere Mitbewerber beim „virtuellen Cannes Markt“ zu überbieten.