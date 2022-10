Apple TV+ hat heute sein neues Familien-Programm vorgestellt. Mit dabei sind wieder die Peanuts, Fraggles und viele weitere Kinderserien, die vor und während der Weihnachtszeit ihre Premiere feiern.

Apple TV+ für Kinder und Familien

Apple TV+ ist bereit, Familien mit einem fröhlichen Programm aus neuen Spezialepisoden von Apple Original Serien und dem Streaming-Debüt von klassischen Peanuts Ferienspecials die kommenden Herbst- und Winter-Tage zu versüßen.

Zu den neuen festlichen Programmen beliebter Serien gehört „Fraggle Rock: Night of the Lights“ und das Thanksgiving-Special „Sago Mini Freunde!“, die am Freitag, den 18. November, Premiere feiern, sowie die Weihnachtsspecials von „Interrupting Chicken“, „Brezel und seine Dackel-Familie“ und „Die Snoopy Show“, die alle am Freitag, den 2. Dezember, Premiere feiern.

Apple TV+ bietet außerdem spezielle kostenlose Zeitfenster für Nicht-Abonnenten, um die schönen Weihnachtsspecials von Mendelson/Melendez Productions und Peanuts Worldwide zu streamen.

Nachfolgend das neue Programm für Kinder und Familien auf Apple TV+: