Seid ihr Fans der Apple TV+ Serie „Mythic Quest“, so müsst ihr euch nicht mehr lange gedulden, bis die dritte Staffel auf Apples Video-Streaming-Dienst startet. Los geht es am 11. November. Vorab steht nun der begleitende Trailer bereit.

Apple TV+ veröffentlicht Trailer zu „Mythic Quest – Staffel 3“

Apple TV+ hat den Trailer der dritte Staffel von „Mythic Quest“ enthüllt, die von den Mitschöpfern Rob McElhenney, Charlie Day und Megan Ganz stammt. Die 10-teilige dritte Staffel wird mit den ersten beiden Folgen am Freitag, den 11. November debütieren. Anschließend folgen immer freitags bis zum 06. Januar 2023 neue Episoden.

In der dritten Staffel folgt „Mythic Quest“ einer Gruppe von Videospielentwicklern, die damit beauftragt sind, Welten zu bauen, Helden zu formen und Legenden zu erschaffen. Allerdings finden die härtesten Kämpfe nicht im Spiel statt, sondern im Büro statt. Während Ian und Poppy in der dritten Staffel durch die Spielewelt und ihre Partnerschaft in den neu gegründeten GrimPop Studios navigieren, ist Dana gezwungen, die Vermittlerin für das unaufhörliche Gezänk ihrer Bosse zu spielen. Zurück bei Mythic Quest gewöhnt sich David in seine neue Rolle als Chef, wo er zum ersten Mal wirklich das Sagen hat und Jo als seine Assistentin zurückkehrt – loyaler und militanter als je zuvor; und Carol versucht herauszufinden, wo sie nach einer neuen Beförderung hinpasst.

In Berkeley kämpft Rachel darum, ihre Moral mit dem Kapitalismus in Einklang zu bringen, während Brad nach der Haft versucht, als reformierter Mann in die Gesellschaft zurückzukehren.

In der dritten Staffel sind die Serienstars McElhenney, Charlotte Nicdao, David Hornsby, der auch Executive Producer ist, Danny Pudi, Ashly Burch, Imani Hakim, Jessie Ennis und Naomi Ekperigin sowie Gaststars, wie Joe Manganiello, Lindsey Kraft und Casey Sander, zu sehen.