Apple hat heute „Ask Apple“ vorgestellt, eine neue Reihe von interaktiven Fragerunden und individuellen Beratungsgesprächen für Entwickler. Das neue Programm soll Entwicklern noch mehr Möglichkeiten bieten, direkt mit Experten von Apple in Kontakt zu treten, um Einblicke, Unterstützung und Feedback zu erhalten.

Entwickler, die an „Ask Apple“ teilnehmen, können sich über eine Vielzahl von Themenbereichen informieren, beispielsweise das Testen der neuesten Seeds, die Implementierung neuer und aktualisierter Frameworks der Worldwide Developers Conference (WWDC), die Einführung neuer Funktionen wie Dynamic Island, die Umstellung auf Swift, SwiftUI und Bedienungshilfen sowie die Vorbereitung ihrer Apps auf neue Betriebssystem- und Hardwareversionen. „Ask Apple“ ist kostenlos und die Anmeldung steht allen Mitgliedern des Apple Developer Program und des Apple Developer Enterprise Program offen.

Apple beschreibt das neue Programm:

„Diese Reihe wird es Entwickler:innen ermöglichen, verschiedenen Teammitgliedern von Apple Fragen innerhalb von Q&As in Slack oder in individuellen Sprechstunden zu stellen. Fragerunden ermöglichen es Entwickler:innen, mit Evangelist:innen, Ingenieur:innen und Designer:innen von Apple in Kontakt zu treten, um ihre Fragen beantwortet zu bekommen, ihre Erfahrungen auszutauschen und sich mit anderen Entwickler:innen auf der ganzen Welt auszutauschen. In den Sprechstunden geht es um die Gestaltung und den Vertrieb überzeugender Apps, die die neuesten Technologien und Designs nutzen. Entwickler:innen können um Code-bezogene Unterstützung, Beratung hinsichtlich Design, Anregungen zur Implementierung von Technologien und Frameworks, Ratschläge zur Lösung von Problemen oder Hilfe bezüglich der App Review Guidelines und Vertriebswerkzeuge bitten. Die Sprechstunden werden in verschiedenen Zeitzonen auf der ganzen Welt und in mehreren Sprachen abgehalten.“