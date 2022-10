Apple hat vor wenigen Augenblicken die iOS 16.1 Beta 5 und iPadOS 16.1 Beta 6 für eingetragene Entwickler veröffentlicht. Damit geht es einen weiteren Schritt in Richtung finale Version und eine neue Vorabversion kann auf Herz und Nieren getestet werden.

Apple veröffentlicht iOS 16.1 Beta 5 & iPadOS 16.1 Beta 6

Apple ruft seine Entwicklergemeinde auf, weitere Beta-Versionen zu testen. Dabei laufen die Beta-Phasen zu den großen iPhone- und iPad-Updates in diesem Jahr etwas anders, als wir es aus den vergangenen Jahren gewohnt sind. iOS 16.0 wurde bereits Mitte September für das iPhone veröffentlicht. iPadOS 16 wurde für Oktober angekündigt und wird in Form von iPadOS 16.1 erscheinen. Parallel dazu wird Apple iOS 16.1 freigeben.

Wie bereits erwähnt, hat das iPhone bereits sein großes Herbst-Update erhalten. In Kürze ist auch das iPad an der Reihe. So wird iPadOS 16 bzw. iPadOS 16.1 eine Vielzahl neuer Funktionen an Bord haben. Apple spricht unter anderem von einem komplett neuen Multitasking-Erlebnis mit Stage Manager und umfassender Unterstützung für externe Displays, neue Möglichkeiten der Zusammenarbeit über Nachrichten, umfangreiche Updates für Mail und Safari, geteilte iCloud Fotomediathek, neue Profi-Features wie Reference Mode und Display Zoom und mehr.

Die meisten Neuerungen wurden bereits implementiert. Die letzten Betas haben gezeigt, dass Apple nur noch kleinere Schritte macht und sich vorwiegend auf Fehlerbehebungen und Leistungsverbesserungen konzentriert. In unseren Augen dürfte es nicht mehr lange dauern, bis die finale Version erscheint. Aktuell rechnen wir mit Mitte bis Ende Oktober.

Update: Mittlerweile sind auch die fünfte Beta des kommenden tvOS 16.1 Updates und die elfte Beta-Version von macOS 13 Ventura für Entwickler erhältlich.