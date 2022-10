In den letzten Tagen gab es reichlich Verwirrung darüber, ob Smart Tracker, wie z.B. die Apple AirTags, während eines Fluges im Gepäck erlaubt sind, oder eben nicht. So machte die Lufthansa widersprüchliche Aussagen zu dem Thema. Nun hat sich die Luftfahrtgesellschaft allerdings beim Luftfahrtbundesamt rückversichert und das Thema – hoffentlich ein für allemal – beendet.

In den letzten Tagen sorgte die Lufthansa für Verwirrung, da sie unter anderem über die Social Media Kanäle darüber informierte, dass AirTags im aufgegebenen Gepäck aufgrund von Richtlinien der Internationales Zivilluftfahrtorganisation (ICAO) deaktiviert werden müssen. Allerdings sind AirTags (oder andere Smart Tracker) im Gepäck für viele Anwender ein beliebtes Hilfsmittel geworden, um ihr Gepäck bei einer Reise zu verfolgen.

The German Aviation Authorities (Luftfahrtbundesamt) confirmed today, that they share our risk assessment, that tracking devices with very low battery and transmission power in checked luggage do not pose a safety risk. With that these devices are allowed on Lufthansa flights.

— Lufthansa News (@lufthansaNews) October 12, 2022